«سلة شباب الأهلي» تكسب الهلال السعودي وتنفرد بـ «زعامة الخليج»

علي معالي (دبي)

انفرد فريق شباب الأهلي بصدارة المجموعة الأولى من تصفيات بطولة غرب آسيا للأندية في كرة السلة «منطقة الخليج» بالفوز على الهلال السعودي في الجولة الثالثة من التصفيات، ليرفع الفرسان رصيده إلى 6 نقاط بتحقيق 3 انتصارات حتى الآن محققاً العلامة الكاملة، وحل الهلال السعودي وصيفاً برصيد 5 نقاط.

حضر المباراة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، والفريق محمد المري رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

بدأ فريق الهلال بمنتهى القوة والتركيز واستطاع حسم الربع الأول لصالحه بفارق 4 نقاط (24- 20)، في ظل القوة الدفاعية والهجومية الجيدة من الزعيم من خلال عناصره محمد السويلم، أسامة البرجاوي، ومارك ليونز، وفي الربع الثاني استعاد شباب الأهلي زمام الأمور وتقدم في الربع الثاني بفارق 6 نقاط (21- 15).

ومع بداية الربع الثالث كان هدف الفرسان هو الحفاظ على التقدم، وظهر المستوى المميز لكل من حامد عباللطيف وطلال سالم، وقيس عمر وسعيد مبارك والأمريكي نيكولاس الذي أظهر مهاراته العالية في الرميات الثنائية والثلاثية، إضافة إلى انطلاقات وتمريرات الأمريكي براندون والجانب الدفاعي المهم من ميلان ميلوزفيتش.

ولم يكن الهلال صيداً سهلاً لقوته هجومياً ودفاعياً من خلال عدة عناصر ومنهم: محمد السويلم، أسامة البرجاوي، ومارك ليونز، ولم يسمح الهلالي للفرسان بالتفوق أو التقدم كثيراً في المباراة حيث تعادلا 57-57 مع نهاية الربع الثالث، وهو الربع الذي عاد فيه الهلال للتقدم 18- 16، ليصبح الربع الرابع حاسم للغاية بين الفريقين، وظلت المباراة سجالاً بين الفريقين والفارق ضئيل للغاية في النقاط، حيث تكرر التعادل كثيرا، ولعبت المهارات الخاصة من نيكولاس وحامد وفيس وسعيد وطلال لتنتهي المباراة لمصلحة الفرسان 75 - 70 بعد التفوق في الربع الرابع 18- 13.