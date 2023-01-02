تشيلسي يترقب ضوضاء الانتقالات

لندن (د ب أ)

قال جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يتوقع أن يتشتت لاعبوه بسبب سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، مؤكداً أهمية التعامل مع التكهنات المتعلقة بانتقالات اللاعبين.

ويُتوقع أن ينشط تشيلسي بشكل كبير في سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يسعى بوتر لإعادة تشكيل الفريق، من أجل تعزيز وضعه في المنافسة مع فرق المقدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق تشيلسي أفضل بداية في عام 2023، حيث تعادل مع نوتينجهام فورست 1 / 1 أمس الأحد، لتتزايد التكهنات والشائعات بشكل كبير.

وكان ديفيد داترو فوفانا، المنضم حديثاً إلى تشيلسي قادماً من مولده النرويجي، متواجداً في استاد "سيتي جراوند" في مباراة أمس، وتشير تقارير إلى أن تشيلسي بصدد ضم بينوا بادياشيلي من موناكو الفرنسي.

وقال بوتر بشأن التكهنات حول انتقالات اللاعبين: "هو جزء من الموسم علينا جميعاً أن نتعامل معه، لذلك لا أشكو من هذا."

وأضاف: "هم بشر، وطالما أن سوق الانتقالات مفتوحة، سيكون هناك ضوضاء ووسائل إعلام يجب أن تقدم محتوى على مدار 24 ساعة." وتابع :"سوق انتقالات يناير يمنح الناس فرصة للتحدث بشأن بعض الأمور، لذلك هذا شيء طبيعي. هو جزء من كرة القدم الحديثة وعلينا التعامل معه."