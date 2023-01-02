سقوط نادال يتواصل

سيدني(د ب أ)

استمرت كبوات نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، حيث تلقى الهزيمة الثانية على التوالي خلال مشاركته في بطولة كأس يونايتد لفرق التنس المختلطة المقامة بأستراليا.

وخسر نادال المباراة الأولى أمام البريطاني كاميرون نوري، وهو ما مهد طريق الفريق البريطاني للفوز في المواجهة أمام نظيره الإسباني، ثم خسر نادال أمام الأسترالي أليكس دي مينور 6 / 3 و1 / 6 و5 / 7 اليوم الاثنين. وقبل بدء مشوار الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، تلقى نادال بذلك ست هزائم من آخر سبع مباريات خاضها، وذلك اعتباراً من بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز". وبدا الإحباط واضحاً على نادال "36 عاماً" عند إهدار إرسال عند التعادل 5 / 5 في المجموعة الحاسمة، بينما نجح دي مينور في تحقيق أبرز انتصار في مسيرته.

ورغم الهزيمة، يرى نادال أنه يتمتع بمستو جيد قبل خوض منافسات أستراليا المفتوحة، وصرح خلال مؤتمر صحفي: "أحتاج للتواجد لساعات على أرض الملعب. أحتاج مواجهات كهذه. لم أشارك في الكثير من المباريات الرسمية في الأشهر الست الماضية، ربما كانت سبع مباريات."

وأضاف: "مباريات كهاتين المباراتين تقدم لي المساعدة. بالطبع تحقيق الفوز يسرع من العملية (العودة لمستواه)، لكنني بحاجة لمواصلة الكفاح. هذا هو ما في الأمر. قدمت مستويات رائعة لدقائق." وتابع: "أمامي أسبوعان قبل بداية أستراليا المفتوحة. لا يمكنني قول إن الوضع مثالي، لكن في نفس الوقت، لا يمكنني القول إن الأمور سلبية للغاية، لأنني كنت ألعب بشكل جيد لدقائق."

وخاض كل من الفريقين الإسباني والأسترالي المواجهة مدركاً لحقيقة، أنه لا يمتلك فرصة التأهل إثر الهزيمة أمام الفريق البريطاني الذي يلتقي نظيره الأميركي في الدور الثاني بعد غدٍ الأربعاء، للتنافس على التأهل للدور قبل النهائي. وضمن الفريق الأميركي تصدر المجموعة الثالثة بالتقدم على نظيره الألماني 2 / صفر إثر فوز ماديسون كيز على جول نيمير وتايلور فريتز على ألكسندر زفيريف.