ليون يستعيد الطيور المهاجرة

ليون (أ ف ب)

عاد المدافع الكرواتي الدولي ديان لوفرين إلى صفوف ناديه السابق ليون الفرنسي في عقد لعامين ونصف، قادماً من زينيت سان بطرسبورج الروسي.

وسبق أن لعب لوفرين مع النادي الفرنسي قبل عشر سنوات.

لوفرين «33 عاماً» وصاحب الـ 78 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خاض تجربة أولى مع ليون بين العامين 2010 و2013، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ساوثهامبتون «31 مباراة، هدفان» مقابل 10 ملايين يورو لينضم إلى ليفربول (2014-2020 مع 185 مباراة و8 أهداف). وتُوج مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي عام 2020 ودوري أبطال أوروبا 2019.

انتقل بعدها إلى صفوف زينيت في عام 2020 حيث حمل شارة القيادة (63 مباراة، 3 أهداف)، وأحرز معه لقب الدوري الروسي مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين.

وفي محطته الأولى مع ليون، خاض 102 مباراة وفاز معه بكأس فرنسا عام 2012، برفقة ألكسندر لاكازيت الذي يلعب حالياً في الفريق.

وسيضيف النجم الكرواتي المخضرم خبرة وافرة إلى خط الدفاع في تشكيلة المدرب لوران بلان. إذ خسر الفريق مباراته الأخيرة أمام كليرمون 1-صفر في الدوري المحلي، وشغل مركز الظهير الأيمن الشاب سايل كومبيدي ابن الـ 17 عاماً ومركز قلب الدفاع العاجي سينالي ديومانديه (21 عاماً وكاستيلو لوكيبا 20 عاماً).

وقال لوفرين لموقع النادي الرسمي: «أنا سعيد جداً بالعودة إلى ليون، النادي الذي فتح لي أبواب كرة القدم الدولية. غادرت ليون في عام 2013، وأنا أشعر بالأسف لأنني شعرت بأنني لم أظهر كل شيء. أريد أن أثبت للجميع اللاعب الذي أنا عليه».