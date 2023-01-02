20 معسكراً دولياً لكرة القدم في دبي خلال يناير

دبي (الاتحاد)

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات مع بداية عام 2023، حيث وصل عدد المعسكرات التي تستضيفها دبي خلال شهر يناير الجاري إلى 20 معسكراً دولياً لفرق كرة القدم من مختلف دولة العالم، بالإضافة إلى معسكرات الألعاب الرياضية الأخرى المتنوعة.

ومن أبرز معسكرات فرق كرة القدم الدولية التي تتواجد في دبي حالياً معسكر فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم والحاصل على جائزة أفضل فريق في عام 2022، واختار النادي إقامة معسكر الفريق الشتوي في دبي مكافأة للاعبين والجهاز الفني على الفترة الماضية التي توجوها بإحراز اللقب الأوروبي واستعداداً للمنافسات المتبقية من الموسم على مستوى دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع فريق نابولي الإيطالي يوم 22 فبراير المقبل، وعلى مستوى الدوري الألماني حيث يلعب أمام فريق شالكه يوم 21 يناير الجاري، كما سيقيم فريق آينتراخت مباراة ودية مع فريق ليخ بوزنان البولندي في دبي يوم 13 يناير، ضمن برنامج التدريبي.

وتصدر منتجع جبل علي، قائمة الأماكن الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية في دبي، حيث بدأ فريق نادي ليفسكي صوفيا البلغاري العريق معسكره التدريبي في المنتجع ويستمر حتى مطلع شهر فبراير المقبل، ويعد فريق ليفسكي صوفيا من أقوى الفرق البلغارية، حيث فاز بـ 74 بطولة منها 26 لقباً محلياً، و26 كأساً وطنياً، و3 كؤوس سوبر، وهو النادي البلغاري الوحيد الذي لم ينزل من الدرجة الأولى منذ إنشاء نظام الدوري عام 1937.

كما يبدأ فريق ليخ بوزنان البولندي معسكره يوم 4 يناير في منتجع جبل علي ويستمر حتى 14يناير، وذلك استعداداً للمنافسات المتبقية من الدوري البولندي الممتاز ودوري المؤتمر الأوروبي، ومن الأندية التي تقيم معسكراتها أيضاً في منتجع جبل علي فريق نادي ريجا اللاتفي، الذي يقيم معسكره التدريبي خلال الفترة من 11 إلى 28 يناير، وفريق نادي سبارتاك موسكو الروسي الأقدم والأكثر شعبية في روسيا الفائز بالدوري السوفييتي الممتاز 12 مرة، وكأس الاتحاد السوفييتي 10 مرات، والدوري الروسي الممتاز 10 مرات، وكأس روسيا 4 مرات، وكأس السوبر الروسي، ويستمر معسكره التدريبي خلال الفترة من 12 يناير حتى 12 فبراير، ويقيم أيضاً نادي أورارتو الأرميني (بانانتس سابقاً)، وفريق نادي أورال يكاترينبورج الروسي لكرة القدم معسكرهما التدريبي في المنتجع.

ومن أبرز الفرق التي تقيم معسكراتها التدريبية الشتوية في دبي فريق نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي الفائز بلقب الدوري الروسي الممتاز 9 مرات، وكأس روسيا 5 مرات، وكأس السوبر الروسي 8 مرات، وكأس الدوري الروسي وكأس الاتحاد الأوروبي 2008 وكأس السوبر الأوروبي 2008، ويقيم الفريق معسكره خلال الفترة من 12 يناير حتى 11 فبراير، كما يقيم نادي رودينا موسكو الروسي معسكره خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير.

ومن الفريق العريقة التي تقيم معسكرها في دبي فريق نادي جوهور دار التعظيم الماليزي الذي فاز بكأس الاتحاد الآسيوي عام 2015، ودوري السوبر 2015، كما فاز بـ 9 ألقاب دوري متتالية وغيرها العديد من الألقاب والكؤوس الماليزية، وفريق نادي لوكوموتيف موسكو الروسي الفائز بلقب الدوري الروسي الممتاز 3 مرات، والدوري الروسي الوطني لكرة القدم 3 مرات، وكأس روسيا 11 مرة، وكأس السوبر الروسي 3 مرات، وكأس الكومنولث، ويقيم فريق نادي ديزرت فايبرز للكريكت معسكره التدريبي في دبي خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير.

ويعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوفر المنشآت الرياضية العالمية وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة وتوفر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.