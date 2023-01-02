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الرياضي

«الفرسان» و«الملك».. نهائي مبكر في افتتاح كأس اليد

«الفرسان» و«الملك».. نهائي مبكر في افتتاح كأس اليد
2 يناير 2023 15:30


رضا سليم (دبي)
تعود المنافسات من جديد إلى صالات كرة اليد للرجال بعد التوقف الذي جاء عقب انتهاء الدور التمهيدي لمسابقة الدوري وتنطلق يوم غد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالدور التمهيدي على مجموعتين، حيث ستكون مواجهة شباب الأهلي مع الشارقة بصالة مكتوم بن محمد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بمثابة نهائي مبكر للمسابقة في ظل الصراع بينهما على المراكز الأولى في كل المسابقات، كما أن الفرسان نجح في تحقيق الفوز على الملك الذي احتفظ برصيده دون خسارة على مدار 1468 يوماً في الدوري، وهي أول خسارة للشارقة في المسابقة منذ 4 سنوات وتحديدا من ديسمبر 2018، وهو ما يشعل المواجهة بينهما، فيما تأجلت مباراة العين والجزيرة في نفس المجموعة إلى الثلاثاء المقبل طبقا لاتفاق الناديين.
وتشهد المجموعة الأولى مواجهتين الأولى تجمع بين الوصل ومليحة بصالة الإمبراطور والثانية بين النصر ودبا الحصن بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وطبقا لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من المجموعتين للدور نصف النهائي، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية وأول الثانية مع ثاني الأولى والفائزان يصعدان للمباراة النهائية يوم 28 يناير المقبل والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع فيما يلعب الثالث والرابع من كل مجموعة على المراكز من الخامس إلى الثامن.
وتأتي البطولة خلال توقف الدوري الذي سيعود 3 فبراير المقبل بعد انتهاء بطولة العالم للرجال التي ستقام في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

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