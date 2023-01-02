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الرياضي

«الإسطبلات الخاصة» موعد مع التحدي في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

«الإسطبلات الخاصة» موعد مع التحدي في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
2 يناير 2023 15:00


محمد حسن (دبي)
تتواصل فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حيث تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، صباح الغد، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام بعد غد سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط، فيما يختتم المهرجان بالسباق الرئيس الذي يقام السبت المقبل، وكان المهرجان قد دشن فعالياته الخميس الماضي بسباق السيدات.
وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ويتوقع أن يشهد مشاركة نخبة من الفرسان من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة.
ورصدت جوائز قيمة لسباق الإسطبلات الخاصة، حيث ينال صاحب المركز الأول في كل سباق مبلغ 200 ألف درهم والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى الثلاثين مبالغ مالية.
ويحمل الفارس مطر حمد ملهوف الكتبي، لقب النسخة الماضية لسباق الإسطبلات الخاصة الذي أقيم لمسافة 119 كلم، وقدم الكتبي أداء قوياً منحه اللقب بكل جدارة واستحقاق، قاطعاً المسافة على صهوة «بوكسهيل كروزا» لإسطبلات ماس، بزمن قدره 4:08:23 ساعة، وجاء في المركز الثاني حمدان أحمد المري على صهوة «شامان» لإسطبلات زعبيل، بزمن قدره 4:09:58 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث ليلى محمد المرزوقي على صهوة «كاميل دو كومبيتس» لإسطبلات الكمدة وسجلت 4:15:15 ساعة.

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بطاقة السباق
* المسافة: 101 كلم
* المراحل: 4
* الفئة: لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي
* الانطلاقة: 7:00 صباحاً
* الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة

سباق القدرة
مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
سيح السلم
القدرة
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