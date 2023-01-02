الظنحاني.. تدعيم «الدفاع الملكي» حتى 2027

علي معالي (دبي)

أثبت المدافع العصري خالد الظنحاني كفاءته الكبيرة في صفوف نادي الشارقة منذ انتقاله موسم 2020- 2021، وتؤكد الأرقام والإحصائيات بأنه قدم مردوداً مميزاً مع «الملك» منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من نادي الوحدة، لذلك قامت شركة الشارقة لكرة القدم بتمديد عقد اللاعب حتى 2027، لتمنح الخطوط الخلفية للفريق مزيداً من الثبات والاستقرار في ظل الصدارة الحالية للفريق لقمة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 26 نقطة.

وقدم اللاعب الدولي خالد الظنحاني (26 عاماً)، مستوى مميزاً، وسد الثغرة الكبيرة التي تواجدت في جبهته دفاعياً، بل وكان صاحب انطلاقات هجومية مميزة ساهمت منذ قدومه في تسجيل العديد من الأهداف، حيث نجح الظنحاني في موسمه الأول مع الملك بالدوري في صناعة 4 أهداف، إضافة إلى 14 تمريرة مؤثرة، وشارك في 19 مباراة لاعباً أساسياً بواقع 1480 دقيقة.

وفي الموسم الثاني 2021 2022 شارك خالد في 24 مباراة، منها 19 مباراة لاعباً أساسياً، بواقع 1733 دقيقة، وكانت له 16 تمريرة مؤثرة، و581 تمريرة صحيحة، ولعب 48 كرة عرضية من جبهته اليمنى، وفي الموسم الحالي وبعد مرور 12 جولة شارك في 9 مباريات، منها 8 مباريات لاعباً أساسياً، بواقع 591 دقيقة، صنع هدفاً وسجل آخر في مباراته الشارقة الأخيرة ضد دبا، وكان هو الهدف الأول للملك في المباراة التي انتهت لصالح فريقه بهدفين نظيفين، وهو الهدف الأول له بعد 93 مباراة بالتمام والكمال في مشواره بالدوري.

ويأمل الظنحاني المتواجد حالياً في صفوف منتخبنا الوطني في أن يعود من مدينة البصرة بالعراق حيث المشاركة في خليجي 25، بالعودة بلقب الخليج، والاستمرار كذلك مع الملك في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» للتتويج باللقب في نهاية الموسم.

وكانت هناك العديد من الأندية المحلية التي ترغب في انتقال الظنحاني لصفوفها، ولكن الشارقة قطع كل الطرق وأعلن تجديد التعاقد لـ 4 مواسم مقبلة.