بعد ساعات من تنصيبه.. دا سيلفا يشارك في وداع بيليه

ريو دي جانيرو(د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين الدستورية مؤخراً، مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أسطورة كرة القدم بيليه، وذلك بعد مرور ساعات قليلة من تنصيبه.

وقال موقع "جي1" الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة على بروتوكول المراسم، إن الرئيس الجديد يريد أن يشارك بنفسه في وداع وجنازة بطل كأس العالم ثلاث مرات وسيسافر اليوم إلى مدينة سانتوس مسقط رأس بيليه، حيث ستقام مراسم وداع بيليه والجنازة.

وأدى لولا اليمين كأول رئيس منتخب ديمقراطياً للبرازيل يفوز بثلاث فترات. وتوفي بيليه، وهو الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد معاناته من سرطان القولون لأكثر من عام ودخوله المستشفى منذ نوفمبر.

وأعلن نادي بيليه السابق "سانتوس" أن التابوت الذي سيحمل جثمان بيليه سيغادر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مستشفى ساو باولو الذي توفي فيه، حيث سيتم نقله إلى مدينة سانتوس، مسقط رأس بيليه، وهي مدينة ساحلية على بعد حوالي 80 كيلومتراً، حيث سيتواجد في منتصف ملعب "أف سي سانتوس"، حتى يتسنى للجماهير إلقاء النظرة الأخيرة على أسطورة كرة القدم. ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش) ، بحسب النادي. ومن المقرر أن تستمر المراسم لمدة 24 ساعة حتى الساعة 10 صباحاً غدٍ الثلاثاء، حيث تختتم بموكب جنازة في شوارع سانتوس ومروراً بمنزل والدة بيليه دونا سيليست، التي بلغت من العمر 100 عام مؤخراً. وفي مساء الخميس الماضي، أعلن مستشفي ألبرت أينشتاين عن وفاة بيليه عن عمر يناهز 82 عاماً، ليضع كلمة النهاية على حياة أحد أهم نجوم الساحرة المستديرة في العالم، وتواجد الأسطورة البرازيلي على رأس قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين في القرن العشرين، كما منحته اللجنة الأولمبية الدولية لقب أفضل رياضي في القرن الماضي، بجانب حلوله في قائمة مجلة "تايم" الأميركية لأهم 100 شخصية في القرن الماضي.

كما اقتسم بيليه لقب لاعب القرن من الفيفا مع الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، وكذلك من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بفضل مسيرته الحافلة بجانب دخوله موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد تسجيله 1279 هدفاً خلال 1363 مباراة على مستوى كافة المسابقات سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.

جدير بالذكر أن أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم (بيليه) ولد في 23 أكتوبر 1940، في ولاية ميناس جيرايس، وأصبح معروفاً في البرازيل باسم "ملك كرة القدم"، بعدما فاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.