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الرياضي

الإمارات «قلب الرياضة العالمية» في يناير

الإمارات «قلب الرياضة العالمية» في يناير
2 يناير 2023 11:15

مراد المصري (دبي)
كما هي عادة الإمارات التي تتصدر المشهد في الأحداث الرياضية العالمية، فإن الأمر لن يختلف مع بداية العام الجديد، وتحديداً في شهر يناير الحافل بالفعاليات الرياضية الدولية على أرض الأمن والإبداع.
أبوظبي هي موطن «السوبر» مجدداً، وهذه المرة مع احتضانها كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم، يوم 20 يناير الجاري على استاد هزاع بن زايد، في مباراة تجمع بين بوكا جونيورز بطل الدوري وراسينج كلوب بطل الكأس، وذلك بحسب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
كما ستكون انطلاقة العام الجديد لجولة دي بي ورلد للجولف من «العاصمة»، مع احتضان الدولة ما يعرف عالمياً باسم «ديزرت سوينج» مع أربع بطولات عالمية متتالية، فتقام في أبوظبي بطولة «هيرو كاب» للمرة الأولى بنظام الفرق، بشكل مماثل لكأس رايدر العريق، وذلك من 13 إلى 15 يناير في نادي أبوظبي للجولف، كما تتواصل الفعاليات في أبوظبي لأسبوعين متتالين، مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في ياس لينكس بالفترة من 19 إلى 22 يناير، على أن تقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك بعد ذلك من 26 إلى 29 من الشهر نفسه، علماً بأن البطولة الرابعة ستقام في رأس الخيمة مطلع فبراير المقبل.
وفي دبي، تتواصل حالياً مبادرة «وجهات دبي»، لإبراز هذه التجارب العالمية الاستثنائية، ويقام تحدي هانكوك 24 ساعة من 13 إلى 15 يناير في حلبة أوتودروم، بمشاركة عالمية كبيرة لسائقي السيارات، وتنطلق بطولة دبي الدولية لكرة السلة.
وتتواصل بطولة السلم للدراجات الهوائية الأكبر من نوعها في العالم للهواة، بإقامة سباق النخبة يوم 8 يناير، ثم السباق الصحراوي الأول يوم 14 من الشهر نفسه.
وتنطلق منافسات الكأس الفضية للبولو يوم 21 يناير التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في مقره بمشاركة أقوى الفرق العالمية وتستمر منافساته حتى 4 فبراير، وذلك إلى جانب العديد من الفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية.
وفي رأس الخيمة تقام بطولة ترايثلون يوم 15 يناير الجاري، من بين عدة أحداث مختلفة.

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