مودريتش بين مغازلة النصر ورغبة «الأميركي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تمسك النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد منتخب بلاده ومتوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، بالبقاء في "السانتياجو برنابيو" موسماً آخر على الأقل بعد أن ينتهي عقده في يونيو 2023، رغم تلقيه أكثر من عرض من بينهم عرض نادي النصر السعودي، إضافة إلى عدد من أندية الدوري الأميركي، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي قالت أيضاً إن مودريتش نفى الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي النصر بنهاية الموسم، للعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع مؤخراً لهذا النادي.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن صاحب برونزية كأس العالم الأخيرة بقطر، لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي بتمديد عقده مع الريال، وإن كان الجانبان - اللاعب وإدارة النادي - يأملان في مواصلة مغامرتهما المشتركة موسماً آخر، وفقاً للنظام المتبع في النادي الملكي والذي يقضي بعدم تمديد عقد من تجاوزوا الثالثة والثلاثين من عمرهم، إلا عاماً بعام .

غير أن "ماركا" أوضحت في المقابل أن نادي النصر السعودي يحلم بأن يصبح "ريال مدريد السعودية"، ولهذا فإنه سيواصل متابعة مودريتش بهدف الحصول على خدماته، بعد أن ينتهي عقده مع الريال في حال تجديده، مثلما يتابع أيضاً الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن مودريتش نفسه لم يغلق الباب تماماً أمام النصر السعودي، وإنما أكد فقط أن الأولوية عنده في الوقت الحالي للميرينجي.

وفي سياق متصل، أبدت بعض أندية الدوري الأميركي رغبتها في ضم مودريتش، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه في مونديال قطر، ليصبح نجمها القادم والقدوة والمرجعية للشباب الصاعد، ويعتبر نادي إنترميامي هو أكثر الأندية الأميركية اهتماماً بالحصول على خدمات مودريتش، ومعه النجم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، غير أن هذين النجمين ما زالا يؤمنان بأن لديهما من القوة واللياقة والجاهزية الفنية والبدنية والذهنية، ما يؤهلهما للاستمرار في اللعب على أعلى مستوى احترافي بين أندية الصفوة الأوروبية .