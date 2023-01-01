«البداية الصفرية» تفرض هنري على «الشياطين»

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

طالب المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو، بتولي النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري تدريب منتخب بلجيكا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه الأكفأ لخلافة الإسباني روبرتو مارتينيز لقيادة الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

ومازال منتخب بلجيكا يبحث عن مدرب جديد بعد استقالة مارتينيز، عقب خروج الفريق المبكر من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر، منهياً مسيرته التي امتدت إلى 6 سنوات و4 أشهر مع الفريق. وعمل هنري، نجم فريقي أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا السابق، مساعداً لمارتينيز في فترتين، حيث تخللهما عمله كمدير فني لفريقي موناكو الفرنسي ومونتريال إمباكت الكندي. وفي حال قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم التخلي عن الطاقم الفني لمارتينيز بالكامل، فلن يكون هنري خياراً متاحاً لتدريب الفريق، غير أن الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا يرى أنه ينبغي أن تكون هناك استمرارية.

وقال لوكاكو، نجم فريق إنتر الإيطالي: إن ما يسمى بـ«الجيل الذهبي» في بلاده يستحق فرصة أخرى للظهور على المسرح الكبير، رغم اعتزال نجم الفريق إيدين هازارد اللعب الدولي. وصرح لوكاكو لمحطة «سكاي سبورت» في نسختها الإيطالية «بالنسبة لي هنري هو المدرب القادم لبلجيكا. لا شك في ذلك. أقول ذلك بصراحة: سيكون المدرب القادم». وأضاف لوكاكو «إنه يحظى باحترام جميع اللاعبين، لقد فاز بكل شيء. يعرف كيف يدرب، إنه يعلم ما يتعين علينا القيام به لتحقيق أهدافنا». وأوضح لوكاكو «إنه يعرف الفريق والدوري والجهاز الفني. بالنسبة لي، إنه المدرب المثالي لمنتخبنا الوطني. ثم لا أعرف المدرب الذي سيقع عليه الاختيار. لكنني لا أعتقد أن بلجيكا يجب أن تبدأ من الصفر».

وقال لوكاكو: «حتى الآن لم يفز هذا الجيل بلقب، لكن ينبغي علينا أن نحاول الفوز باستمرار. إنه يريد الانتصار، ولا أعتقد أن الاتحاد سيعتمد على مدرب يريد تغيير كل شيء والبدء من الصفر. الأمر ليس كذلك». وربما تكون تصريحات لوكاكو محرجة إذا وقع الاختيار على مدرب آخر لقيادة المنتخب البلجيكي.

واستهل منتخب بلجيكا مسيرته في كأس العالم بقطر بفوز صعب 1 / صفر على كندا، قبل أن يخسر صفر / 2 أمام المغرب، ثم تعادل من دون أهداف مع نظيره الكرواتي في ختام لقاءاته بالمجموعة الرابعة في المونديال.

وتراجع منتخب بلجيكا من المركز الثاني إلى الرابع في آخر تصنيف عالمي للمنتخبات، صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشهر الماضي، بعد أدائه السيئ في المونديال القطري، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يودع فيها الفريق البطولة من الدور الأول، منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا.

وكان اتحاد الكرة البلجيكي أعلن في وقت سابق أنه سينظر في الخيارات المحتملة أمامه، قبل أن يصل لقرار نهائي بحلول العاشر من الشهر الجاري.

يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقررة في ألمانيا العام المقبل، أوقعت منتخب بلجيكا في مجموعة تضم النمسا والسويد وأذربيجان وإستونيا، حيث تنطلق الجولة الأولى في مارس القادم.