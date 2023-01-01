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23 لاعباً في قائمة عمان لـ «خليجي 25»

23 لاعباً في قائمة عمان لـ «خليجي 25»
1 يناير 2023 22:02

مسقط (د ب أ)
أعلن منتخب سلطنة عمان قائمته التي ستشارك ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، التي ستقام في مدينة البصرة. وتقام البطولة في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، العراق "البلد المستضيف"، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان واليمن. ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، يليه منتخبات السعودية والعراق وقطر برصيد 3 ألقاب، ثم منتخبا الإمارات وعمان (لقبين)، في حين توج منتخب البحرين بالبطولة مرة وحيدة في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2019 بقطر.
وكشف الحساب الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم على عبر "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، قائمة الفريق التي أعلن عنها الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق. وتضم قائمة منتخب عمان كلاً من: أحمد الرواحي ومحمد المسلمي وجمعة الحبسي ومحمود المشيفري وحارب السعدي وصلاح اليحيائي وفايز الرشيدي وأحمد الخميسي وأمجد الحارثي وأحمد العدوي وعصام الصبحي وأحمد المطروشي وإبراهيم المخيني وأحمد الكعبي. كما تضم القائمة أيضاً معتز صالح عبدربه وجميل اليحمدي ومصعب المعمري وفهمي بيت دوربين وخالد البريكي وزاهر الأغبري وعمر المالكي وأرشد العلوي والمنذر العلوي.

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