«عناب» يتألق في «التراثي» و«الشاهينية» تتقدم «الصباحية»

عجمان (عبدالله عامر، وام)

توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي الفائزين في أشواط سن المفاريد، ضمن مسابقات اليوم الأول من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» المقامة في عجمان.

وحضر التتويج عبدالله مبارك المهيري المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «نوضا» لعبد العزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وحلت ثانية «نوادر» لصالح جابر صالح القمدة العامري، وثالثة فازت «فخر» لأسعد غالب سعيد الرشيدي من سلطنة عُمان، ورابعة جاءت «هامه» لسعيد كرامه سعيد عمر العامري، واقتنصت «شواهين» لعمر عوض عبدالله قاسم العامري المركز الخامس.

وفي شوط مفاريد تلاد محليات لأبناء القبائل، فازت «هيام» لمحمد سالم محمد المنصوري بالمركز الأول، وحلت ثانية «أفعال» لناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، ونالت «طرب» لمعالي علي سالم بن ونيس الكعبي المركز الثالث، وحصد «وسم» لعبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني المركز الرابع، في حين حلت «الراسيه» لسالم علي محمد سعيد القريصي من قطر في المركز الخامس.

وأظهرت النتائج في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة» فوز «ديم» لمحمد عبيد محمد راشد المزروعي بالمركز الأول، وثانية حلت «ريماس» لسالم عبدالله ماجد الزمر، وجاءت «غزل» لحمد عبيد سيف الرايحي العليلي ثالثة، وحلت «قمه» لعبدالله جمعه خميس لغويص السويدي رابعة، و«هقوه» لحميد جمعة حسن حميد الكعبي خامسة.

وفي شوط مفاريد مهجنات أصايل لأبناء القبائل، حصدت «خود» لعامر كرامه السيد سعيد المحرمي القمة، وجاءت «دمعه» لمحمد سعيد محمد مسلم المحرمي ثانية، وثالثة حلت «الواعيه» لسالم حمد عنوده العامري، وتبعتها «عتاب» لسالم محمد عبد الله بوعوانه المنصوري، وجاءت «الشرود» لعلي عيد سالم محمد المحرمي خامسة.

وشهدت الفترة المسائية من المهرجان الذي يُقام في ميدان التلة بإمارة عجمان، ويستمر حتى 6 يناير بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، منافسات السباق التراثي الذي أعاد للأذهان ذكريات الماضي التليد بشكل جديد، وأسفرت نتائج السباق التراثي والذي خصص لأبناء الدولة، عن فوز «عناب» لمحمد عبدالله المحفف الخاطري بالشوط الأول في زمن قدره 3:03:6، وفي الشوط الثاني تألق «دبي» لعبدالله أحمد بالرفيعة الفلاسي بزمن بلغ 3:08:00، وسيطر «قنعان» لسيف أحمد سيف المشغوني في الشوط الثالث بزمن قدره 3:11:07، أما الشوط الرابع فكان الفوز فيه من نصيب «زعفران» لمحمد عبدالله محمد الراشدي بتوقيت قدره 3:09:5، وفي الشوط الخامس اقتنص «الواعي» لحمدان محمد معتوق العامري اللقب في زمن قدره 3:10:6، وفرض «الواضح» لسالم سلطان راشد القمزي نفسه خلال الشوط السادس بتوقيت قدره 3:07:5، وفي الشوط السابع استحق «جزيل» لذياب أحمد راشد الهادفي الكتبي الفوز خلال 3:12:00. وفي الفترة الصباحية، حلقت «الشاهينية» لسعود علي عامر الجابري بناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، في الأشواط الصباحية، لمسافة 4 كلم، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 5:48:07 دقائق، «أفضل توقيت»، وفاز «مطفي» ليريو سعيد غانم المنصوري بناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان، بتوقيت زمني قدره 5:56:01 دقيقة.

وفي الشوط التالي، فازت «نهب» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت زمني قدره 5:58:03 دقيقة، فيما أنهى «الدرع» لعمر راشد محمد سبت الخييلي، الشوط الرابع في المركز الأول، بتوقيت زمني قدره 5:57:07 دقيقة، وفي الشوط الخامس كانت «هند» لمانع علي حماد الشامسي، على موعد مع الناموس بتوقيت زمني قدره 6:01:09 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من السادس وحتى الخامس عشر على الترتيب، عن فوز «مدخورة» لعبدالله علي سعيد النعيمي، و«الفهد» لهسلي محمد أحمد الوهيبي، و«سيوف» لمسلم بخيت سالم الكثيري، و«خيال» لأحمد الحميدي العيد الوهيبي، و«عنيد» لعبدالله علي محمد بن حميدان، و«منصورة» لعوض مبارك سعيد المهيري، و«العاصمة» لعبدالله سعيد مصبح النعيمي، و«عز» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، و«تعويض» ليوسف علي المغيري، و«نوادر» لسهيل سعيد الراشدي.

وفي الشوط السادس عشر، فاز «شرط» لسهيل نخيرات الدودة العامري، وفي الشوط السابع عشر، فازت «سيوف» لسعيد معيوف سالم الدرعي، وفي الشوط الثامن عشر، فاز «متوج» لفرج محمد حمودة الظاهري، وفي الشوط التاسع عشر، فازت «بروق» لخليفة نصيب خليفة الخييلي، وفي آخر أشواط الصباحية فاز «مجد» لحميد راشد ناصر الدرعي.

40 جائزة في «المحالب»

تضمنت مسابقة المحالب ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023»، أربعة أشواط هي «شوط عرابي محليات، شوط خواوير محليات، شوط المهجنات الأصايل، شوط محليات لأبناء القبائل، وشوط المهجنات الأصايل»، بقيمة إجمالية تبلغ 828 ألف درهم، موزعة على 40 جائزة بواقع 10 جوائز لكل شوط.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 70 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والثالث 35 ألف درهم.

وتهدف مسابقة المحالب المقامة ضمن مسابقات المهرجان إلى اختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها، وتنبع هذه المسابقة من روح تراث أهل الصحراء التي منحت الإبل مكانة مرموقة في الحياة اليومية الأمر الذي جعل مالكها يمعن في تربيتها وتغذيتها حتى يحصل على أفضل ما تنتجه، ولطالما أُقيمت هذه المسابقة بين أبناء القبائل للتعرف على أفضل أنواع الحليب المستخلص من النوق وأغزره.

الحقايق تواصل المشوار

تبدأ صباح اليوم المطايا المشاركة في سن الحقايق في المنافسة على المراكز الأولى في أشواط الشرايا والتلاد المحليات والمهجنات الأصايل لأبناء القبائل، إذ تدخل المطايا في الأشواط المخصصة لها حسب الأوقات المحددة وفق الجدول المعلن عنه، في تطبيق مهرجان الظفرة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي «تراثنا»، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ويستهدف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، الحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما يرتبط به من عادات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، والترويج للدولة فيما يخص جلب عشاق السياحة التراثية من جميع أنحاء العالم، واستقطاب المزيد من الزوار لحضور الفعاليات المختلفة، والاطلاع على معالم الإمارات والبيئة الصحراوية، وكذلك التعريف بمزاينات الإبل وارتباطها بالمورث الثقافي الإماراتي والخليجي.

مشاركة واسعة

شهدت مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023»، مشاركة واسعة من مُلاك الإبل الأصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر لغاية 6 يناير الجاري في التلة بإمارة عجمان.

وتضمنت «مزاينة الإبل»، خلال هذه الدورة، 24 شوطاً مخصصة لإبل أبناء القبائل، ضمن فئة المحليات والمهجنات الأصايل، وقد خصص لها 240 جائزة قيمة موزعة على ضمن 6 فئات عمرية هي «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول».

وتوافد مُلاك الإبل منذ صباح اليوم إلى موقع المزاينة للمشاركة في أشواط اليوم الأول، الذي يشهد منافسات سن المفاريد ضمن 4 أشواط للمحليات والمهجنات الأصايل «شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل»، حيث خصصت اللجنة المنظمة 10 جوائز قيمة لكل شوط في سن المفاريد، بمجموع 40 جائزة قيمة.