الإثنين 2 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الملك» الأكثر حصداً للنقاط في 2022

«الملك» الأكثر حصداً للنقاط في 2022
2 يناير 2023 00:24

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«مقعد ونصف» لـ«دورينا» في «النخبة 2024»
هل يعادل «دورينا» الرقم القياسي لـ «عثرة البطل»؟

مع إسدال الستار على عام 2022، يتبادر إلى الذهن سؤال حول من هو الفريق الأكثر حصداً للنقاط في «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي شهد إقامة 26 جولة خلال هذه السنة الميلادية، بواقع 14 جولة من الموسم الماضي «الجولة الـ13 من الدور الأول، و13 جولة في الدور الثاني»، و12 جولة في الدور الأول من هذا الموسم حتى الآن.
الجواب هو الشارقة الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري، بجمع 61 نقطة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، و35 نقطة في مباريات الموسم الماضي، و26 نقطة في هذا الموسم.
وجاء ثانياً الوحدة بـ55 نقطة «32 و23»، فيما جاء ثالثاً العين الذي تُوج باللقب في العام الماضي، وحصد 35 نقطة مطلع العام المنتهي، قبل أن تأتي بدايته بأداء أقل في مباريات الموسم الحالي بجمعه 19 نقطة، ليكون مجموع «الزعيم» 54 نقطة.
وجاء الجزيرة رابعاً في القائمة، بتحقيقه 48 نقطة «25 و23»، ثم شباب الأهلي خامساً بمجموع 47 نقطة «22 و25».
وسجل عجمان حضوراً بارزاً بكونه سادس أكثر من حقق نقاطاً العام الماضي في الدوري، بجمعه 43 نقطة، منها 23 نقطة مطلع هذا الموسم، و20 نقطة من مباريات الموسم الماضي.
وجاء خلفه سابعاً الوصل برصيد 41 نقطة «19 و22»، وبالمركز الثامن كان بني ياس بمجموع 31 نقطة «16 و15»، وتاسعاً خورفكان برصيد 28 نقطة «13 و15»، ثم عاشراً اتحاد كلباء برصيد 27 نقطة «10 و17».
واكتفى النصر بالمركز الحادي عشر بتحقيقه 22 نقطة فقط هذا العام، بواقع 15 نقطة ثم 7 نقاط، يليه بالمركز الثاني عشر الظفرة برصيد 19 نقطة.
وعلى صعيد الفرق الصاعدة والهابطة في الدوري، والتي خاضت عدداً أقل من المباريات، كان البطائح أكثر من جمع 13 نقطة، يليه العروبة بـ11 نقطة، ثم الإمارات بـ8 نقاط ودبا الفجيرة بـ4 نقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
من حفل تنصيب لولا
بالصور.. «مد أحمر» لمتابعة حفل تنصيب لولا رئيساً للبرازيل
1 يناير 2023
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
1 يناير 2023
جندي أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف
عربي ودولي
تأهب في كييف بعد هجوم جوي
اليوم 08:21
قائمة بأفضل الأطعمة لمواجهة السكري
دنيا
رائحة الفاكهة.. علامة تحذيرية لمرض السكري
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
مطار دمشق الدولي خارج الخدمة
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©