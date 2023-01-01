«الملك» الأكثر حصداً للنقاط في 2022

مراد المصري (دبي)

مع إسدال الستار على عام 2022، يتبادر إلى الذهن سؤال حول من هو الفريق الأكثر حصداً للنقاط في «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي شهد إقامة 26 جولة خلال هذه السنة الميلادية، بواقع 14 جولة من الموسم الماضي «الجولة الـ13 من الدور الأول، و13 جولة في الدور الثاني»، و12 جولة في الدور الأول من هذا الموسم حتى الآن.

الجواب هو الشارقة الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري، بجمع 61 نقطة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، و35 نقطة في مباريات الموسم الماضي، و26 نقطة في هذا الموسم.

وجاء ثانياً الوحدة بـ55 نقطة «32 و23»، فيما جاء ثالثاً العين الذي تُوج باللقب في العام الماضي، وحصد 35 نقطة مطلع العام المنتهي، قبل أن تأتي بدايته بأداء أقل في مباريات الموسم الحالي بجمعه 19 نقطة، ليكون مجموع «الزعيم» 54 نقطة.

وجاء الجزيرة رابعاً في القائمة، بتحقيقه 48 نقطة «25 و23»، ثم شباب الأهلي خامساً بمجموع 47 نقطة «22 و25».

وسجل عجمان حضوراً بارزاً بكونه سادس أكثر من حقق نقاطاً العام الماضي في الدوري، بجمعه 43 نقطة، منها 23 نقطة مطلع هذا الموسم، و20 نقطة من مباريات الموسم الماضي.

وجاء خلفه سابعاً الوصل برصيد 41 نقطة «19 و22»، وبالمركز الثامن كان بني ياس بمجموع 31 نقطة «16 و15»، وتاسعاً خورفكان برصيد 28 نقطة «13 و15»، ثم عاشراً اتحاد كلباء برصيد 27 نقطة «10 و17».

واكتفى النصر بالمركز الحادي عشر بتحقيقه 22 نقطة فقط هذا العام، بواقع 15 نقطة ثم 7 نقاط، يليه بالمركز الثاني عشر الظفرة برصيد 19 نقطة.

وعلى صعيد الفرق الصاعدة والهابطة في الدوري، والتي خاضت عدداً أقل من المباريات، كان البطائح أكثر من جمع 13 نقطة، يليه العروبة بـ11 نقطة، ثم الإمارات بـ8 نقاط ودبا الفجيرة بـ4 نقاط.