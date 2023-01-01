دبا الحصن يعزز صدارته لدوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)



انتظر دبا الحصن إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى، بعدما حول تأخره أمام مضيفه مسافي بهدف، إلى فوز 2-1، في ختام «الجولة 15»، والتي شهدت تعادل الذيد وجلف أف سي 1-1، ومصفوت والفجيرة 1-1.

وعلى ملعب مسافي أنهى «أصحاب الأرض» الوقت الرسمي بالتقدم بهدف أميجيرو كريستوفر في الدقيقة 43، قبل أن يعود الحصن بهدفي البرازيلي لوان اوليفيرا في الدقيقتين 94 و97، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 33 نقطة، متمسكاً بصدارة الترتيب، فيما بقي مسافي برصيد 20 نقطة في المركز التاسع.