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الرياضي

يعقوب السعدي يفوز بلقب أسطورة الإعلام الرياضي العربي

يعقوب السعدي يفوز بلقب أسطورة الإعلام الرياضي العربي
1 يناير 2023 19:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، بلقب أسطورة الإعلام الرياضي العربي، في الاستفتاء السنوي الكبير لعام 2022، والذي تُجريه مؤسسة وشوشة الإعلامية ومجموعة الصحف الصادرة عنها، وهو أحد أكبر الاستفتاءات السنوية التي تتضمن عدداً من الفئات الإعلامية والفنية على مستوى الوطن العربي، بناءً على ما تقدمه من محتوى هادف على مدار العام. 
وعبّر يعقوب السعدي في الكلمة التي ألقاها عند تسلم الجائزة عن شكره العميق لمؤسسة وشوشة ودورها الكبير في دعم الجهود الإعلامية والفنية التي يقدمها نجوم هذه المجالات على مختلف فنونها على مستوى الوطن العربي.
وأشار باعتزاز وفخر إلى دور الإمارات وقيادتها في تكوينه ودعمه وبناء رؤيته الإعلامية عبر السنوات.
وقدم يعقوب السعدي شكره إلى «أبوظبي للإعلام» بكل أفرادها وإدارتها وأسرة «أبوظبي الرياضية»، بما وفرته له من إمكانات عززت جهده وأبرزته في كافة الجوانب والموضوعات والقضايا التي تم تناولها على المستوى العربي.
وأكد السعدي، في نهاية كلمته، أن أمامه الكثير من الموضوعات والقضايا التي يطمح إلى أن يقدمها، مشيراً إلى أن الطريق طويل، ويحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل المخلص الصادق، وهي أهم مفاتيح كل نجاح.
وشهد حفل توزيع الجوائز على الفائزين في الاستفتاء، والذي أُقيم في إحدى كبريات قاعات مصر، حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن العربي، من مختلف الفنون، إضافة إلى نجوم وقيادات المجتمع المصري، وعدد كبير من القيادات الرياضية والإعلامية المصرية، وقدموا جميعهم التهنئة إلى السعدي على هذا الاختيار، مؤكدين أنه اختيار صادق ودقيق أمام كل ما يقدمه من جهود مخلصة، قدمت صورة ناصعة للإعلام الرياضي وما يجب أن يقوم به ويكون عليه، متمنين له دوام التوفيق والتألق.

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