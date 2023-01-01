«دا بايو» بطلة تحضيري «جبل علي للميل»

عصام السيد (دبي)



سجلت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، «ثنائية» لافتة متضمنة السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل «شروط» في الشوط الخامس والرئيس، البالغة جائزته 100 ألف درهم برعاية «شادويل»، والذي أُقيم في السباق السادس للمضمار الأصفر، الذي تألف من سبعة أشواط «مهرجان ديرة»، فيما بلغت قيمة الجوائز 500 ألف درهم.

وأكدت الفرس «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سرعتها القصوى في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1600 متر، عندما تقدمت من البداية إلى النهاية، لتتفوق بفارق 3.25 طول، ومسجلة 1:37:27 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه حين خطف «تايجر نيشن»، الأضواء في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الشعفار للاستثمار للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة»، متفوقاً على 15 خيلاً، ومسجلاً 1:13:20 دقيقة.

وأصبح الجواد «ايه اف الأحقاف» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، أول بطل في العام الجديد، حين اكتسح منافسيه بفارق 7.25 طول في السباق الافتتاحي لمسافة 1200 متر على لقب بن دسمال، بمشاركة الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات، مسجلاً زمناً 1:21:03 دقيقة.

وكافح الجواد «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات»، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة تاج أوشي، قبل أن يخطف لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس 2023 برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، ومسجلاً 1:12:21 دقيقة.

وأكد «تشوزين مارك» لشعيب أحمد سرفراز، وبإشراف أحمد الشميلي، وقيادة أنطونيو فريزو، جدارته بالفوز بالشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب سباق هايف، مسجلاً 1:25:74 دقيقة.

وحصد «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت، ثمار جهوده في الشوط السادس لمسافة الميل، على لقب سباق مضمار جبل علي، مسجلاً 1:38:66 دقيقة.

ومنح «جوست أوف ذات مامبو» الثنائية للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، والمدرب بوبات سيمار، و«الهاتريك» للفارس تاج اوشي، حين خطف شوط الختام بفوز بارع بسباق كأس ديرة برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة لمسافة 1950 متراً، مسجلاً 1:59:07 دقيقة.

وأكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، عن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، بأنه بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تم إطلاق هذه السلسلة، إذ ستكون البداية من مضمار الشارقة الأسبوع المقبل.

وأضاف السباق يؤهل الفائز للمشاركة في سباق «جبل علي للسرعة»، مشيراً إلى أن البطل الذي سوف يحقق لقب الجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة ويحرز لقب «جبل علي للسرعة»، سيحصل على جائزة مالية إضافية.

وأكد أنه في المستقبل يتم تمديد السلسلة لتشمل مضمار «ميدان» وأبوظبي والعين الموسم القادم.

وأضاف أنه تم تجديد مسابقة الترشيحات التي غابت عن السباق الماضي، حيث تم استحداث عدد من الطرق الجديدة في هذا المجال عبر التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لجذب جمهور المضمار العائلي، وتسهيل مهمتهم في المسابقة، بالإضافة إلى المسابقات الجديدة التي تمت إضافتها على الاستمارة.

وأشار إلى أن الباب مفتوح بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لتعميم الفكرة على كافة المضامير الراغبة في تطبيق الأسلوب الجديد في مسابقة الترشيحات.

وأضاف أن الجماهير تفاعلت بشكل كبير مع الشكل الجديد للمسابقة التي تعد الفكرة الأولى من نوعها بين مضامير الدولة، والدليل حضور رقم قياسي جماهيري بلغ 12 ألفاً.