«مقعد ونصف» لـ«دورينا» في «النخبة 2024»

معتز الشامي (دبي)



كشفت مصادر «الاتحاد» عن وصول «دورينا» إلى الترتيب السادس على قارة آسياً، بعدما كان يحتل المركز التاسع، وذلك بعد تغيير نظام التقييم في المعيار الفني، ليشمل آخر 8 سنوات مشاركة في دوري الأبطال، بدلاً من آخر 4 سنوات كما كان سابقاً.

وأكدت المصادر الوثيقة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الشكل الجديد لدوري الأبطال والذي يقام بمشاركة 76 فريقاً، تقسم بواقع 24 فريقاً تشارك في دوري أبطال «النخبة»، بينما يشارك 32 فريقاً في «دوري الأبطال B»، و20 فريقاً في «دوري الأبطال C».

وينتظر أن يحدد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي الأسماء النهائية للنسخ الجديدة من البطولة، على هامش اجتماع الكونجرس الذي تستضيفه المنامة مطلع فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أنه وفق آلية التوزيع الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، تحصل الإمارات على مقعد مباشر في دوري أبطال النخبة بصفتها الرابع على الغرب، ومقعد في الدور التمهيدي، كما تحصل على مقعد مباشر في دوري الأبطال B، الذي يقام بمشاركة 32 فريقاً.

وكانت صحيفة «الاتحاد» قد انفردت بتفاصيل البطولات الجديدة لدوري الأبطال، حيث يصل مجموع مكافآت النخبة فقط، إلى أكثر من 100 مليون دولار، بينما تتم مضاعفة المكافآت لدوري «الأبطال B»، والأمر نفسه لـ«دوري الأبطال C».

فيما تكون الأولوية في المشاركة للمقعد المباشر في النخبة لبطل الدوري، ولمن يحصل على مقعدين في البطولة، فإن المشاركة من نصيب بطلي الدوري والكأس، ومن يحصل على 3 مقاعد، توزع على بطلي الدوري والكأس ووصيف الدوري.

بينما يتم إلغاء نصف المقعد في البطولة لأصحاب المركز الأول في الغرب والشرق بحيث يحصلون على 3 مقاعد مباشرة في «النخبة» ومقعد مباشر في «دوري الأبطال B».

ووفق توزيع مقاعد الإمارات، فإن المقعد المباشر في «النخبة» يحصل عليه بطل الدوري، بينما يشارك بطل الكأس في التصفيات «نصف المقعد»، على أن يلعب وصيف بطل الدوري مباشرة في «دوري الأبطال B».

الجدير بالذكر أن البطولة ستنطلق مع نسخة 2024-2025، ويتم الإعلان عن مقاعد الدوريات المشاركة فيها مع نهاية فبراير المقبل على أقصى تقدير.