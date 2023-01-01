محمد بن هزام: اكتمال تحضيرات مشاركة المنتخب في «خليجي 25»



دبي (الاتحاد)



أكمل اتحاد كرة القدم تحضيراته لمشاركة المنتخب الوطني الأول، في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة من 6 إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات والعراق «البلد المستضيف»، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعُمان واليمن.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي، إن كافة التحضيرات الخاصة بمشاركة «الأبيض» في البطولة تم إنجازها على كافة الأصعدة، سواء الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب التي تشمل الجهاز الإداري والفني واللاعبين من مقر الإقامة وملاعب التدريب والمواصلات وغيرها، حيث قام وفد من اتحاد الكرة قبل فترة بزيارة إلى مدينة البصرة والقيام بزيارات ميدانية هناك لكافة المرافق، وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة للبطولة.

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي في تنظيم البطولة المحببة لأبناء الخليج، والتي من المنتظر أن تشهد زخماً إعلامياً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، متمنياً التوفيق للجميع في البطولة ولمنتخبنا الوطني في تحقيق هدفه بالمنافسة على اللقب.