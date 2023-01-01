مشاركات آسيوية وخليجية وإقليمية لقضاة الملاعب الإماراتية



دبي (الاتحاد)



تدير مجموعة من «قضاة الملاعب» الإماراتية عدداً من بطولات كرة القدم الآسيوية والخليجية والإقليمية خلال يناير الجاري.

يُشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي والحكم المساعد الدولي جاسم آل علي ضمن طاقم تحكيم المباراة التي تجمع منتخبي تايلاند وكمبوديا المقررة «الاثنين» في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة اتحاد منطقة آسيان 2022.

ورشحت إدارة الحكام في اتحاد الكرة كلاً من: حكم الساحة الدولي خلود الزعابي والحكم المساعد الدولي أمل جمال، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئات التي تستضيفها الأردن من 4 إلى 10 يناير.

ويظهر طاقمنا الوطني الدولي المكون من عادل النقبي «حكم ساحة»، وأحمد عيسى درويش «حكم فيديو» والحكمين المساعدين علي راشد النعيمي وسبت عبيد ضمن أطقم التحكيم التي تدير مباريات كأس الخليج العربي «خليجي 25» في مدينة البصرة بالعراق، من 6 إلى 19 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، يُشارك الحكمان الدوليان أحمد الغيص، وياسر الزعابي في دورة الاتحاد الآسيوي لحكام كرة قدم الصالات من 16 إلى 18 يناير في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وفي حال اجتيازهما للدورة سيتم اعتمادهما ضمن حكام النخبة الآسيوية.