أندريسكو تُسقط موجوروزا بـ «الفاصلة»

أديليد (رويترز)

انتفضت بيانكا أندريسكو بعد خسارة المجموعة الأولى أمام المصنفة الأولى عالمياً سابقاً جاربين موجوروزا، لتفوز صفر-6 و7-6 و6-1 في معركة مثيرة، مع انطلاق بطولة أديليد الدولية 1 للتنس اليوم الأحد.

وبدت المواجهة بين البطلتين السابقتين للبطولات الكبرى، في البطولة التابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات ذات 500 نقطة من جانب واحد، حيث وجدت أندريسكو نفسها متأخرة بمجموعة و5-2 في الثانية، لكن الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة 2019 وجدت نسقها وحققت انتفاضة مثيرة.

وفرضت أندريسكو شوطاً فاصلاً على المجموعة الثانية، لتحسمه وتجبر منافستها الفائزة بلقبين كبيرين على خوض مجموعة فاصلة، وذلك بفضل ضربة إرسال ساحقة.

ثم تقدمت بنتيجة 3-1 في المجموعة الفاصلة قبل أن تحسم الفوز.

وقالت أندريسكو "في المجموعة الثانية، كان علي حقاً تغيير خطتي. لقد قلت لنفسي إنه يجب السعي لتحقيق ذلك مهما حدث. أعدت الكثير من الضربات للنصف الثاني من الملعب والمزيد من ضربات الإرسال. سعيدة للغاية لتحقيق ذلك، ليس لدي أي فكرة عن كيفية القيام بذلك".

وستلتقي في المواجهة المقبلة مع الفائزة من الكندية المصنفة الرابعة فيرونيكا كودرميتوفا أو أماندا أنيسيموفا.

وخاضت الإستونية كايا كانيبي أيضاً معركة صعبة، قبل أن تتغلب على أليكساندرا ساسنوفيتش 4-6 و6-1 و6-4.

من ناحية أخرى، بدأت الأميركية كوكو جوف المصنفة الأولى استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة، التي تقام بين 16 و29 يناير الحالي بمباراة في الدور الأول أمام تاتيانا ماريا، التي بلغت قبل نهائي ويمبلدون في أوكلاند كلاسيك بعد غد الثلاثاء، بعد يوم من عودة البطولة لأحداث اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وأُلغيت نسختا 2021 و 2022 من البطولة بسبب جائحة كوفيد، بعد فوز الأميركية سيرينا وليامز عام 2020 بلقبها الأخير في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وقالت جوف عن مواجهة قد تكون صعبة مع ماريا بعد القرعة التي سحب اليوم: "لم أواجهها من قبل، لكني اعتدت أن أتدرب معها عندما كنت أصغر سناً.

"من الواضح أنها خاضت مسيرة رائعة في ويمبلدون. كانت واحدة من الأوائل الذين تحدثت إليهم عندما كان عمري 15 عاماً مع بدء مسيرتي الاحترافية، وكان مدربي السابق صديقاً رائعاً لزوجها، لذلك أعرفها جيداً على المستوى الشخصي".

ويشارك في البطولة أربع بطلات سابقات للبطولات الكبرى- فينوس وليامز وصوفيا كينين وإيما رادوكانو وسلون ستيفنز.