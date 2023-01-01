4 ميداليات لفتيات الشارقة بدوري الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



حصدت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للسيدات بالشارقة 4 ميداليات، منها ذهبيتان في دوري تحت 12 و18 سنة، وفضيتان في مسابقتي تحت 10 و14 سنة.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بما حققته اللاعبات، في بطولة الدوري، مؤكدة أن ذلك ترجمة لما بذلنه خلال الفترة الماضية، من تدريبات وتجهيزات للبطولة، بالإضافة إلى المشاركة في كأس الشارقة الدولية الأخيرة، والحصاد يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات أخرى، خاصة أنه جاء من لاعبات صغيرات السن، وهو ما يبشر بمستقبل كبير لهن.

وأشارت أن النادي يواصل سياسته من أجل دعم الموهوبات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهن من أجل الظهور بأفضل صورة والوقوف دائماً على منصات التتويج، كما يؤكد اهتمام النادي بالقاعدة، وهو ما يصب في النهاية بمصلحة المنتخبات الوطنية.