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رومينيجه يتوقعها «تعويضية»

رومينيجه يتوقعها «تعويضية»
1 يناير 2023 15:15

ميونيخ (د ب أ)

لا يتوقع كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن تؤثر أحزان اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العالم، على أدائهم في مبارياتهم مع حامل لقب الدوري الألماني «بوندسليجا». وتذكر رومينيجه قبل استئناف الفريق لتدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعداداً للنصف الثاني من الموسم، عام 2018 عندما خرج المنتخب الألماني من كأس العالم بروسيا من دور المجموعات، مثلما حدث في مونديال قطر الأخير، حيث تمكن اللاعبون من الفوز بالثنائية (الدوري والكأس) في عام 2019 مع بايرن. وقال رومينيجه: «عوضوا إحباطهم بطموح كبير في البوندسليجا وقدموا أقصى ما عندهم في بايرن». وقال رومينيجه: «أذهلني للغاية» كيف استعاد الفريق توازنه بعدما فشل في تحقيق الفوز في سلسلة من المباريات مع بداية الدوري، ليتصدر بعدها جدول الترتيب قبل فترة التوقف، بسبب منافسات كأس العالم والعطلة الشتوية وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام لايبزج يوم 20 من الشهر الجاري. ولكن رومينيجه أعرب عن قلقه من الإصابات بالفريق، حيث تأكد غياب حارس المرمى مانويل نوير، والمدافع لوكاس هيرنانديز لنهاية الموسم بسبب كسر في أسفل الساق وقطع بالرباط الصليبي على الترتيب. 

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وقال رومينيجه: «أمنيتي في العام الجديد ألا يصاب المزيد من اللاعبين». ولم يتضح بعد ما إذا كان ساديو ماني سيتمكن من العودة بعد إصابته في أسفل الساق، عندما يلتقي بايرن مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وفاز بايرن على سان جيرمان في نهائي عام 2020 ولكنه خسر أمامه في دور الثمانية في عام 2021، ويتوقع رومينيجه مباراة قوية أمام الفريق الفرنسي الذي يعج بالنجوم. وقال: «يلعب اللاعبان الأفضلان في كأس العالم، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، في باريس سان جيرمان. كان ميسي قادراً على تتويج مسيرته الرائعة بالفوز بكأس العالم، بينما كان مبابي هو هداف البطولة التي أقيمت بقطر. لذا فإن إمكانات سان جيرمان الهجومية رائعة». وأضاف رومينيجه أنه بينما «الظروف جيدة لأن يتوج بايرن في عام 2023 باللقب المحلي مرة أخرى... نعلم أن التوقعات مرتفعة جداً في دوري أبطال أوروبا أيضاً هذا الموسم».

كارل هاينز رومينيجه
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
ميسي
مبابي
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