شباب الأهلي والهلال في قمة «سلة آسيا»



علي معالي (دبي)



مباراة من «العيار الثقيل» تجمع شباب الأهلي والهلال السعودي، في الساعة السادسة مساء غد «الاثنين»، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات غرب آسيا عن منطقة الخليج، وتحدد النتيجة متصدر المجموعة منفرداً، في ظل تساوي الفريقين «4 نقاط»، محصلة الفوز في أول جولتين، بعدما تفوق «الفرسان» و«الأزرق» على البشائر العُماني وكاظمة الكويتي.

ويحمل تاريخ الفريقين الكثير من التحديات، وسبق لكل منهما الفوز ببطولة الخليج، حيث نجح «الفرسان» في التتويج باللقب 3 مواسم متتالية 2015 و2016 و2017، و«الزعيم» مرتين 1992 و1996، ومشاركة الفريقين جيدة آسيوياً خاصة «الفرسان».

ويملك كل فريق مقومات الفوز، حيث يضمان مجموعة من العناصر المتميزة بوجود براندون تريش ومينراث، وقيس عمر، وسعيد مبارك ومحمد عبداللطيف، و«الموهوب» حامد عبداللطيف، والمدرب البوسني زوران صاحب الخبرة، ولدى «الفرسان» الفرصة للانفراد بقمة المجموعة والتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، في حين يلعب صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ليتأهل الفائز منهما إلى «مربع الذهب».

ويضم الهلال المحترف الأميركي كلينت شيمان الذي سجل في مباراة فريقه الأخيرة أمام البشائر بـ34 نقطة، ومحمد السويلم «15 نقطة»، وصانع الألعاب خالد عبدالجبار أفضل مسجل في لقاء كاظمة «29 نقطة».