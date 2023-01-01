ميدفيديف: درس نادال الأصعب في حياتي

موسكو (رويترز)

قال دانييل ميدفيديف إنه احتاج إلى وقت طويل للتعافي من خسارته أمام رفائيل نادال، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام الماضي، لكن اللاعب الروسي تعهد باستخدام خبراته للوصول إلى مستوى أعلى في عام 2023، مع استعداده لخوض أولى البطولات الكبرى هذا الموسم.

وكان ميدفيديف متقدماً بمجموعتين قبل أن ينتفض نادال ويفوز 2-6 و6-7 و6-4 و6-4 7-5 في نهائي مثير على ملعب رود ليفر، ليحرم منافسه من لقبه الثاني الكبير.

وقال ميدفيديف للصحفيين: قبل بطولة أديليد الدولية 1: "شعرت بشعور رهيب للغاية... في الحياة والتنس يتعين عليك تجاوز الأمر ومحاولة التعلم منه لأنه لا يمكنك تغيير الماضي.

"مررت ببعض اللحظات الصعبة في مسيرتي.. هزائم فادحة، تعرضت للكثير من الخسائر المتتالية وتمكنت دائماً من إيجاد طريق للعودة، لذلك أنا متأكد من أنني سأعود إلى ربما مستوى أعلى مما كنت عليه العام الماضي.

"لكن نعم، لم يكن من السهل إنهاء المباراة لبعض الوقت، لكن في الوقت الحالي أتطلع إلى بطولة أستراليا المفتوحة مرة أخرى، وأريد أن أقدم أداء أفضل من العام الماضي. هذا هو هدفي".

بعد الخسارة أمام نادال في ملبورن بارك، خرج ميدفيديف من الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة، في حين أجبره حظر اللاعبين الروس في ويمبلدون، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا على الغياب عن البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية.

وانتهت حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أميركا المفتوحة بالهزيمة في الدور الرابع، على يد الأسترالي نيك كيريوس وفقدان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً صدارة التصنيف العالمي.

وأنهى الشاب كارلوس ألكاراز عام 2022 في صدارة التصنيف، وقال ميدفيديف إن مسابقات الرجال تبدو قوية كما كانت دائماً مع ظهور وجوه جديدة في المراكز العشرة الأولى.

وقال اللاعب الروسي: "أعتقد أن الأمر صعب دائماً لأنه دائماً ما يظهر بعض اللاعبين الجدد. ربما يلعب بعض القدامى بشكل أسوأ قليلاً، لكنهم يعودون... كارلوس هو رقم واحد في العالم الآن، يلعب بشكل رائع".

وسيفتتح ميدفيديف موسمه ضد الإيطالي لورينتسو سونيجو في بطولة أديليد، مع مواجهة محتملة في قبل النهائي مع نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 21 بطولة كبرى.