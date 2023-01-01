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رئيس الاتحاد العراقي: الإمارات رائدة الفروسية العربية وتاريخها حافل بالإنجازات

رئيس الاتحاد العراقي: الإمارات رائدة الفروسية العربية وتاريخها حافل بالإنجازات
1 يناير 2023 12:24

 
دبي (الاتحاد)

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توجه الدكتور عقيل مفتن، رئيس الاتحاد العراقي للفروسية، بالشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وإلى اتحاد الفروسية، على الدعم والرعاية والاهتمام بالفروسية رياضة الإباء والأجداد بشكل عام وفروسية الإمارات بشكل خاص، ووصولها إلى العالمية، والذي عزز مكانة الجواد العربي وإحياء تراثه العريق والأصيل.
وأشاد الدكتور عقيل مفتن بالدور الكبير والمتميز للإمارات برياضة الفروسية على المستوى المحلي والعربي وصولاً إلى العالمية، الذي عززته سلسلة إنجازات عظيمة سطرتها فروسية الإمارات في كافة المحافل، وتبقى محفورة في ذاكرة التاريخ، ويعود الفضل بذلك إلى الدعم اللامحدود التي تلقاه الفروسية رياضة الإباء والأجداد بالإمارات من قيادتها الرشيدة، والتي وفرت لها كل متطلبات النجاح.
وأعرب الدكتور عقيل عن سعادته واعتزازه بالتواجد في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز، التي شهدت مشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز الذين يمثلون 35 دولة، وتمثل البطولة الجولة الـ13 من الدوري العربي التأهيلي إلى كأس العالم للقفز على الحواجز، والتي تقام في أميركا خلال أبريل 2023.
وقدم الدكتور عقيل مفتن شكره إلى اتحاد الفروسية وإلى اللجنة المنظمة للبطولة وإلى سامي الدهماني رئيس المجموعة السابعة الآسيوية للفروسية، وإلى علي فاروق مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف على دعوتهم الكريمة لحضور البطولة، كما قدم شكره إلى اللواء الدكتور محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية على حُسن الاستقبال والاستعداد للتعاون البناء والمنشود بين النادي واتحاد الفروسية العراقي، مثمناً التعاون الذي أبداه سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وكل القائمين على البطولة.
وأوضح أن الاتحاد العراقي للفروسية بحاجة إلى الدعم الفني من اتحاد الإمارات للفروسية والأندية، مبدياً الاستعداد التام لدعم جميع الاتحادات العربية بما تتطلبه رياضة الفروسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي للفروسية من أقدم الاتحادات العربية للفروسية وتأسس عام 1965، وكان له الدور الكبير في دعم الاتحادات العربية للفروسية لممارسة رياضة الأجداد، مشيراً إلى أن فروسية العراق استحوذت على معظم البطولات العربية والآسيوية بفترة الثمانينيات.
وكشف عن السعي الجاد لإنشاء مربط للخيول العراقية في الإمارات، وهو الأول خارج العراق، بهدف توطيد مزيد من التعاون وتسهيل مهمة الاتحاد العراقي في تفعيل رياضة الفروسية بتنقل الخيول مع المحافظة على سلامتها، ويمثل منطلقاً للمشاركة في أي بطولة خارج العراق.
وقال: العراق يملك أفضل سلالات جمال الخيل العربي منذ القدم ومنها الصقلاوية والعبية وغيرهما الكثير.

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العراق
الفروسية
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