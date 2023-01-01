9 مليارات درهم مساهمة الرياضة في الناتج الاقتصادي بدبي



دبي (الاتحاد)



تميز 2022 بأنه عام الرياضة بامتياز في الإمارات والعالم، من خلال العودة القوية لتنظيم جميع البطولات والعودة الكاملة للجمهور لحضور المنافسات في أرض الملعب، كما تميز العام في دبي بأنه عام تعزيز مكانة الرياضة في حركة المجتمع، وعام استقطاب المزيد من الأحداث والبطولات والفعاليات المحلية والدولية التي حققت نمواً كبيراً على مستوى الأسماء المشاركة والرياضات وأعداد الجماهير.

قدمت صور مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعه أكثر من 193 ألف مشارك في فعالية «دبي تجري»، ضمن تحدي دبي للياقة في شارع الشيخ زايد بقلب دبي الذي تحوّل إلى أكبر مضمار جري في العالم، نموذجاً رائعاً عن مكانة الرياضة في دبي، ومواصلة نموها وتحقيقها العديد من الأرقام القياسية، في مجال زيادة الوعي بأهمية الرياضة، وعدد الممارسين لها بجميع أنواعها، بفضل النهج الحكومي الداعم للرياضة وتوفر المنشآت عالية المستوى والخبرات التنظيمية القادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات والملتقيات الدولية.

كشف التقرير الذي أعده مجلس دبي الرياضي من خلال بيت خبرة عالمي عن ارتفاع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى أكثر من 9 مليارات درهم سنوياً وبنسبة مساهمة بلغت 2.3% من الناتج المحلي لدبي، كما أن القطاع الرياضي يدعم توفير 105 آلاف فرصة عمل، وهو الأمر الذي تحقق من خلال النمو الكبير والمتواصل للقطاع الرياضي بجميع جوانبه المرتبطة بقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وكذلك الصناعة الرياضية وزيادة أعداد المشاركين والجمهور في الفعاليات والبطولات من داخل الدولة وخارجها ونمو السياحة الرياضية.

وحقق عام 2022 نمواً كبيراً في عدد الفعاليات الرياضية السنوية المختلفة التي ضمت أكثر من 103 فعاليات وبطولات دولية تصدرتها بطولة العالم للبادل الأكبر من نوعها في تاريخ البطولة العالمية، وبطولة «دبي وورلد» العالمية للجولف الأكبر من نوعها على مستوى الجولات والمشاركين والجوائز، ودوري التنس العالمي الذي ولد في دبي، وشارك في نسخته الأولى نخبة لاعبي ولاعبات العالم، وشهد منافساته في كوكا كولا ارينا أكثر من 42 ألف متفرج وملايين المشاهدين عبر 125 قناة عالمية ناقلة، وكذلك استضاف جولتين من البطولة العالمية للطائرة الشاطئية والنسخة الحادية عشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وإطلاق بطولة «كأس سوبر دبي» التي أقيمت نسختها الأولى في استاد آل مكتوم بنادي النصر أثناء بطولة كأس العالم 2022، وشاركت فيها فرق ليفربول وأرسنال الإنجليزيان وميلان الإيطالي وليون الفرنسي، وشهد مبارياتها الأربع أكثر من 50 ألف متفرج والملايين عبر القنوات العالمية الناقلة، وغيرها الكثير من البطولات والفعاليات الدولية التي بلغ معدل إقامتها 2 في كل أسبوع من أسابيع العام.

وزاد عدد الشركات المسجلة في دبي والمتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية والمعسكرات التدريبية على 700 شركة، وزاد أيضاً عدد الأكاديميات الرياضية المختلفة على 400 أكاديمية، وكذلك زاد عدد مراكز اللياقة البدنية ومراكز الرياضة التخصصية العاملة على 400 لكل منهما، وزاد عدد الأندية في دبي على 100، فيما بلغ عدد الرياضات التي يتم تنظيم فعاليات وبطولات فيها بدبي 55 رياضة.

وشهد العام 2022 زيادة كبيرة في أعداد المعسكرات التدريبية التي تقيمها في دبي فرق ومنتخبات لمختلف الألعاب الرياضية وأبطال أولمبيون وأبطال العالم وعلى مدار العام، وبلغ عدد المعسكرات التدريبية الدولية أكثر من 120 معسكراً توزعت على «مجمّع حمدان الرياضي» الذي يستضيف تدريبات وبطولات في العديد من الرياضات وكذلك في مجمّع ند الشبا الرياضي، وعلى ملاعب الأندية والمنتجعات العديدة في دبي التي تضم ملاعب ومنشآت رياضية متكاملة ونالت شهرة عالمية جعلت المنتخبات والأندية العالمية تضعها في مقدمة الوجهات التي تقصدها سنويا للتدريب والاستجمام.

وسجل العام أيضاً نمواً في أعداد القادمين من خارج الدولة من الرياضيين والجمهور من مختلف الجنسيات، حيث شارك في البطولات والفعاليات أكثر من 31 ألف رياضي من خارج الدولة، وحضرها أكثر من 713 ألف مشجع من مختلف الجنسيات جاء عدد كبير منهم من خارج الدولة، فيما وصل عدد الفعاليات المحلية إلى 165 فعالية محلية، شارك فيها أكثر من 1.77 مليون مشارك من 200 جنسية من جميع دول العالم، وحضرها أكثر من 220 ألف مشجع، مما يمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية.

وشهدت دبي تنظيم 12 مؤتمراً ومعرضاً رياضياً، في مقدمتها مؤتمر دبي الرياضي الدولي السابع عشر وحفل جوائز دبي جلوب سوكر الثالث عشر اللذان شهدا حضوراً مميزاً ومرموقاً من نجوم كرة القدم العالمية، كما شهدا المصالحة التاريخية بين محمد صلاح وسيرجيو راموس، وكانت الصورة الأكثر تداولاً على المستوى العالمي، رغم اقتراب الحدث من موعد انطلاقة كأس العالم 2022.

ووصل عدد الفعاليات التي خصصت للمرأة إلى 58 فعالية بنسبة تزيد على فعالية واحدة كل أسبوع، فيما أقيمت 31 بطولة للرياضات الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً ومشاركة من شركات ورياضيين عالميين من خارج الدولة.

وحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وجولات في البطولات والدولية والعالمية في مناطق مهمة من وجهات دبي السياحية، ومن بينها محمية المرموم وجميرا وحتّا، والتي بلغ عددها خلال العام 2022 أكثر من 62 فعالية في مختلف الرياضات للمحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات.

وواصل مجلس دبي الرياضي خلال 2022 تطوير الأنظمة واللوائح، بما يجعلها تواكب التطورات الحاصلة في الدولة والعالم، فقد تم إطلاق النسخة الثانية من وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، وكذلك تحديث النسخة التاسعة من نموذج التفوق الرياضي للمواسم 2020 -2023 لتكريم الأندية وشركات كرة القدم المتفوقة في مجال تحقيق الإنجازات استناداً إلى الكفاءة المالية، وكذلك التركيز في الأوسمة الفردية على الناشئين والموهوبين.

وواصل المجلس تطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في دبي، وقد شارك في الملتقى السنوي للمدربين في أندية دبي أكثر من 100 مدرب من مختلف الفئات لفرق كرة القدم وحدها، فيما حرص المجلس على توفير الفرصة للمدربين المواطنين العاملين مع الفريق الأول والفريق الرديف في أندية دبي لحضور تدريبات ميلان في دبي والتعرف على أساليب التدريب التي ينتهجها النادي العريق، بما يمنح مدربينا فرصة لإثراء تجاربهم وزيادة خبراتهم.

وعلى المستوى الإداري وفّر المجلس للمديرين التنفيذيين وعدد من العاملين في مختلف المجالات الإدارية في أندية دبي الفرصة لحضور المحاضرة المهمة عن الإدارة الملهمة وبناء الفرق القوية والنظام الناجح للمسابقات والتي ألقاها في مقر المجلس ديفيد دين أحد كبار المساهمين في أرسنال سابقاً، والذي يعد العقل الرئيسي في إطلاق الدوري الإنجليزي للمحترفين عام 1992.



