«مرعب» يحتفي بالأبطال في «ليلة أسطورية»

الظفرة (الاتحاد)



توج عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أبطال بطولة السيارات لصعود تل مرعب، ضمن البطولة التي اختتمت مساء السبت الماضي، في منافسات مهرجان ليوا الدولي 2023، وأقيمت على مدار يومين، ضمت 7 فئات، وكرم عبدالله بطي الأوائل في كل فئة ضمن فعاليات الحفل الختامي، والذي أقيم في موقع الحدث والسباق تحت تل مرعب الأسطوري، بحضور جماهيري كبير وغفير شهدته ليلة رأس العام الميلادي الجديد، والتي توافقت مع إقامة البطولة.

وشارك على مدار اليومين 78 سيارة في سبع فئات مختلفة، وجرت أكثر من مائة محاولة لصعود التل، مع استغلال أغلب المشاركين لفرصة القيام بمحاولتين من خلال التحدي، وجاءت منافسات اليوم الثاني قياسية ببدء المنافسات في الساعة السادسة مساءً، والانتهاء قبل الساعة العاشرة والنصف مساءً.



وجاء التحدي في فئات اليوم الأول مليئاً بالحماس، وفي فئة توربو 6 سلندر حقق المتسابق حمد الأحبابي «الإمارات» أفضل توقيت وفاز بالمركز الأول، بزمن 5,984 ثانية، وتبعه عبد العزيز اليحيى «السعودية» بزمن 6,330 ثانية، وخالد عبدالله بن تركي «الإمارات» بزمن 7,039 ثانية، وجبر حسن الزعابي بـ7,229 ثانية، وسعيد الشامسي بـ7,283 ثانية. وفي فئة 6 سلندر غاز سجل التوقيت الأفضل محمد راشد الجابري بزمن 5,801 ثانية، وتبعه عبد الرحمن الجابري بزمن 5,858 ثانية، وعبد الله إسماعيل محمد بزمن 6,392 ثانية، وخالد جمال الدخان بـ6,492 ثانية، وخليفة عبد الله الكميتي بـ6,674 ثانية.

وفي فئة 8 سلندر توربو، أحرز أفضل توقيت إبراهيم الشنيفي «السعودية» بزمن 6,849 ثانية، وتبعه يوسف محمد يوسف «الإمارات» بزمن 6,870 ثانية، ومحمد راشد الجابري «الإمارات» بزمن 7,034 ثانية، وخالد الرفاعي بزمن 7,232 ثانية، ويوسف الهاملي بزمن 7,268 ثانية. وفي فئة الوكالة، حقق سعيد علي الشامسي التوقيت الأفضل بزمن 6,570 ثانية، وتبعه محمد راشد الجابري «الإمارات» بزمن 6,975 ثانية، ووليد بن محمد «السعودية» بزمن 7,032 ثانية، وهشام صلاح أحمد بـ7,323 ثانية، وإبراهيم علي البلوشي بزمن 7,464 ثانية.

وعبر اليوم الثاني للمنافسة، والذي شهد ثلاث فئات، تمكن مشعل الخالدي من تحقيق أفضل توقيت في فئة 8 سلندر غاز بزمن 5,358 ثانية، وتبعه خلفان محمد الشامسي بزمن 5,907 ثانية، ويوسف محمد العلي بزمن 5,909 ثانية، وعيسى عبد الله مشربك بـ5,969 ثانية، وخالد توفيق الرفاعي بزمن 6,007 ثانية.

وعبر الفئة المفتوحة، تفوق حمد الأحبابي بأفضل زمن، وهو 6,387 ثانية، وتبعه خالد عبد الله بن تركي بـ6,786 ثانية، وعبد العزيز اليحيى «السعودية» بزمن 6,968 ثانية، ويوسف الهاملي بزمن 7,479 ثانية، وسالم صقر سالم بزمن 8,896 ثانية.

وفي فئة الهايلوكس أبدع شباب السعودية في أداء الأوقات الجميلة، حيث حقق عبد العزيز اليحيى أفضل زمن 4,656 ثانية، وتبعه إبراهيم الشنيفي بزمن 4,721 ثانية، وعبدالعزيز الشنيفي بزمن 4,974 ثانية، وسهل عبدالله الخزيم بزمن 5,272 ثانية، وخليف عبد الرحمن الخليف بزمن 5,361 ثانية.

وتوج الفائزين في الختام عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ومحمد المشغوني نائب رئيس مجلس الإدارة، وبخيت بن عشير المزروعي عضو مجلس إدارة النادي، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.



من جهته هنأ عبدالله بطي القبيسي كل الفائزين والمشاركين في بطولة السيارات لصعود تل مرعب، مشيداً بما قدموه من مستويات عالية وجهود كبيرة في منافسات صعود التل.

وقال: كان واضحاً أن الجميع مستعدون وبقوة من أجل المنافسة والدليل الأرقام القوية التي شاهدناها على حاجز النهاية تنكسر في أكثر من فئة، وأيضاً عدم وجود أي توقفات في اليوم الأخير والذي انتهى في وقت مبكر.

وأكد عبدالله بطي أن الحضور الجماهيري الكبير الذي تزامن مع السباق فاق التوقعات ورفع من وتيرة الحماس في المنطقة وقال: زينت الجماهير التل من كل الجهات، وتوافد الجميع من مشاركين وزوار لمتابعة تفاصيل أحد أهم السباقات في أجندة المهرجان.

وتوجه عبد الله بطي بالشكر للشركاء في صناعة النجاح مع نادي ليوا الرياضي عبر مهرجان ليوا الدولي، خاصة أدنوك الشريك الاستراتيجي في المهرجان، والذي قدم مخيماً متكاملاً في منطقة مرعب ومنطقة متميزة من المناطق التي يضمها المكان.

ودعا عبدالله بطي الجماهير للاستمتاع بالفترة التي تم تمديدها من المهرجان حتى الثامن من يناير، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات المختلفة لإنجاح هذه الفترة سيكون الشغل الشاغل لكوادر النادي التنظيمية وكل فرق العمل حتى 8 يناير آخر يوم في المهرجان.

«الاستعراض الحر» ينطلق 6 يناير

لا تزال إثارة مهرجان ليوا الدولي حاضرة، مع انطلاق جولة جديدة من الاستعراض الحر للسيارات 6 و7 يناير الحالي، ويتم تخصيص يوم الجمعة لفتئي الإن «نيسان» والإس «صالون»، ثم انطلاق فئة التي «تويوتا» يوم السبت.

وتختتم أحداث المهرجان 8 يناير، بعد فترة التمديد للخدمات المختلفة والتخييم أيضاً حتى هذا التاريخ، ليسدل الستار لاحقاً على أحد أقوى مواسم مهرجان ليوا الدولي من مختلف النواحي.