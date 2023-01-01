الفرنسيون يتجاهلون زيدان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الفرنسيين عشاق «الديوك» يثقون كثيراً في ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب، رغم عدم نجاحه في الفوز بلقب بطولة العالم في «مونديال 2022»، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام «التانجو» الأرجنتيني 2-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3، في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أودوكسا» أن 86% من الذين استطلعت أراؤهم يشعرون بالفخر الشديد تجاه منتخبهم، وسعداء بما حققه اللاعبون وجهازهم الفني في المونديال الأخير.

ورداً على سؤال يتعلق ببقاء المدير الفني أو رحيله، ورأي أفراد «العينة» التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في الاستطلاع، وقوامها 1005 أشخاص من مختلف فئات المجتمع الفرنسي، ومن أعمار سنية مختلفة، تبدأ من سن 18، أبدى 70% منهم رغبتهم في استمرار ديشامب لما حققه من إنجازات كبيرة مع «الديوك»على امتداد العقد الأخير، واستطاع خلال هذه الفترة الحصول على كأس العالم بروسيا 2018، ووصافة مونديال قطر، ووصافة «يورو 2016» والبطولة المستحدثة المسماة بدوري الأمم الأوروبية.

ورغم أن مؤسسة «أودوكسا» اقترحت على أفراد «العينة»، التي تضم 498 شخصاً من هواة كرة القدم، اسم زين الدين زيدان بديلاً لديشامب، إلا إنهم تجاهلوا ذلك، وقال معظمهم إنهم يجددون الثقة في ديشامب مديراً فنياً لـ «الديوك».

جدير بالذكر أن ديشامب نجح في تجاوز الهدف الذي تحدد له في مونديال قطر، وهو بلوغ نصف نهائي البطولة، ووصل للمباراة النهائية التي خسرها بركلات الترجيح.

وكشفت صحيفة «لوباريزيان» النقاب عن أن ديشامب في طريقه لتجديد عقده حتى «يورو 2024» على أدنى تقدير، بل قالت إن المدير الفني من حقه المطالبة بعقد مدته 4 سنوات، حتى نهاية مونديال 2026، مشيرة إلى أن هذا الاحتمال غير مستبعد، ولاسيما أن نويل لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مقتنع تماماً باستمرار ديشامب لأطول فترة ممكنة، لأنه نجح في نجح في «تجديد دماء» المنتخب ودفع بالكثير من العناصر الشابة التي يمكنها استكمال المسيرة بعد اعتزال نجوم الحرس القديم.

ويدرب ديشامب «الديوك» على امتداد عقد كامل من 2012، ولهذا لا يرغب في ترك المهمة إلى أي أحد آخر، بعد أن حقق كل هذه النجاحات السابقة.

ومن المنتظر أن يصدر القرار الرسمي والنهائي الخاص باستمرار ديشامب، على أقصى تقدير يوم 7 يناير الجاري خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاتحاد.