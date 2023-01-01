تشافي: غاضبون ومستاؤون!



برلين (د ب أ)



رفض تشافي المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم لوم الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، بعد تعادل فريقه 1-1 مع إسبانيول، ولكنه اعترف بأن «ديربي كتالونيا» خرج عن السيطرة.

ودخلت المباراة في فوضى عندما قام لاهوز، الذي أدار مباراة دور الثمانية في بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وهولندا، بتوزيع البطاقات على لاعبي الفريقين في الفترة الأخيرة من اللقاء.

وتم طرد خوردي ألبا، لحصوله على إنذارين، في مباراته رقم 300 بالدوري مع برشلونة، والأمر نفسه حدث مع فينيسيوس سوزا، لاعب إسبانيول، بينما كان لياندرو كاباريرا محظوظاً في البقاء بالملعب بعدما ظهر وهو يتدخل بعنف على روبرت ليفاندوفسكي.

وبينما كان تشافي، الذي حصل على بطاقة صفراء من لاهوز، حزيناً لأداء الحكم، أكد مدرب برشلونة أنه لا يمكن لوم أي شخص باستثناء الفريق لفشلهم في حصد النقاط الثلاث.

ونقلت صحيفة «ماركا» تصريحات لتشافي قال فيها: «ماتيو حكم يتحكم بالمباريات، واليوم فشل في ذلك، خرجت المباراة تماماً عن السيطرة».

وأضاف: «إنه حكم يعطيك الشعور بأنه يهيمن ويسيطر على اللقاء، ولكنه لم يكن الأمر كذلك، لا ألومه على شيء، التعادل غلطتنا، يجب أن أبحث عن نفسي، عما يمكنني التحكم به». وقال: «لا يمكنني التحكم في الحكم، قلت هذا عدة مرات، يجب على الحكم أن يخرج ويتحدث ويقول ما رأه وما قاله مع اللاعبين، خوردي قال لي إنه لم يقل له أي شيء».

وأضاف: «صنعنا عدة فرص، من الدقيقة 30، قلت قوتنا، ربما لم نهاجم بشكل جيد، شعوري أنه كان ينبغي علينا أن نفوز، ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا كان بها سوء حظ لنا». وقال: «نحن غاضبون من أنفسنا، في كرة القدم، هناك أوقات تكون فيها أفضل ولكنك لا تفوز، شكل الفريق خطورة كبيرة من الركلات الركنية، إنه شيء مؤسف ونحن مستاؤون». ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام ريال مدريد.