جريميو يرحب بـ «المحارب»



مونتيفيديو (أ ف ب)

أعلن نادي بورتو أليجري البرازيلي، عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروجواي لكرة القدم لويس سواريز لمدة عامين.

وكان المهاجم المخضرم «35 عاماً» عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروجوياني بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.

وشارك سواريز في مونديال قطر، من دون أن يسجل هدفاً حيث خرج منتخب بلاده من دور المجموعات.

وكتب النادي البرازيلي في «تغريدة» على حسابه في «تويتر»: «إنه في جريميو، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأوروجواي، لويس سواريز جاء لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتدياً قميصنا!»، وأضاف «الهداف، متعدد الألقاب، المحارب! مرحباً، لويسيتو!».

وأكد جريميو أن سواريز وقع عقداً حتى ديسمبر 2024.

وكان سواريز ترك ناسيونال للمرة الأولى في عام 2006، حيث لعب لموسم واحد مع جرونينجن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في أياكس أمستردام.

انضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2011، وقضى معه ثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا، حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى 2020، ثم أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي.

فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وتُوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.