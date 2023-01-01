الإثنين 2 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جريميو يرحب بـ «المحارب»

جريميو يرحب بـ «المحارب»
1 يناير 2023 09:41

 
مونتيفيديو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تنصيب لولا رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة
بالصور.. «مد أحمر» لمتابعة حفل تنصيب لولا رئيساً للبرازيل

أعلن نادي بورتو أليجري البرازيلي، عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروجواي لكرة القدم لويس سواريز لمدة عامين.
وكان المهاجم المخضرم «35 عاماً» عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروجوياني بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.
وشارك سواريز في مونديال قطر، من دون أن يسجل هدفاً حيث خرج منتخب بلاده من دور المجموعات.
وكتب النادي البرازيلي في «تغريدة» على حسابه في «تويتر»: «إنه في جريميو، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأوروجواي، لويس سواريز جاء لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتدياً قميصنا!»، وأضاف «الهداف، متعدد الألقاب، المحارب! مرحباً، لويسيتو!».
وأكد جريميو أن سواريز وقع عقداً حتى ديسمبر 2024.
وكان سواريز ترك ناسيونال للمرة الأولى في عام 2006، حيث لعب لموسم واحد مع جرونينجن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في أياكس أمستردام.
انضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2011، وقضى معه ثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا، حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى 2020، ثم أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي.
فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وتُوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.

 

البرازيل
لويس سواريز
ليفربول
برشلونة
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
من حفل تنصيب لولا
بالصور.. «مد أحمر» لمتابعة حفل تنصيب لولا رئيساً للبرازيل
1 يناير 2023
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
1 يناير 2023
جندي أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف
عربي ودولي
تأهب في كييف بعد هجوم جوي
اليوم 08:21
قائمة بأفضل الأطعمة لمواجهة السكري
دنيا
رائحة الفاكهة.. علامة تحذيرية لمرض السكري
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
مطار دمشق الدولي خارج الخدمة
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©