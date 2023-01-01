النصر يتقدم والهلال يتراجع



الرياض (أ ف ب)

استعاد النصر الصدارة، بفوزه الصعب على مضيفه الخليج 1-صفر، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الدولي الكاميروني فانسان أبو بكر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام جاره الشباب الذي كان انتزع المركز الأول مؤقتاً، بفوزه على ضيفه الاتفاق 3-صفر في افتتاح المرحلة، بينما بقي الخليج في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

وفرط الهلال حامل اللقب في فرصة اللحاق بجاره الشباب إلى المركز الثاني، بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ضمك 2-2 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكان الهلال في طريقه الى تحقيق فوز سهل، بعدما تقدم بهدفي النيجيري أودوين إيجالو «38»، والأرجنتيني لوسيانو فييتو «51»، لكن ضمك رد بهدفين لعبد الإله الشمري «75» وعبد العزيز الشهراني «91».

وتراجع الهلال الى المركز الخامس برصيد 22 نقطة مقابل 18 نقطة لضمك السادس.

واستغل الاتحاد تعثر الهلال وانتزع المركز الثالث بتغلبه على مضيفه أبها 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله (21) والبرازيلي رومارينيو «52» هدفي الاتحاد، فيما جاء هدف أبها عن طريق صالح العمري «72»، ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة مقابل 16 نقطة لأبها الثامن.

بدوره استفاد التعاون من تعثر الهلال، وارتقى إلى المركز الرابع، بفوزه الثمين على مضيفه الرائد 3-2 في ديربي القصيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل ثلاثية التعاون الباراجوياني إليخاندرو كاكو «5» والبرازيلي نالدو «40» والكاميروني لياندر تاوامبا «84»، فيما سجل ثنائية الرائد جوليو تافاريس من الرأس الأخضر «45» والمغربي محمد فوزير «94 من ركلة جزاء».

ورفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأوقف الطائي مسلسل إهدار النقاط بفوزه على الباطن برباعية نظيفة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.

وسجل أهداف الطائي كل من البرازيلي دينير جوميز «4»، وألفا سيميدو من غينيا بيساو «52»، والكونجولي جي مبينزا «56»، والجزائري أمير سعيود «66».

ورفع الطائي رصيده إلى 18 نقطة وتقدم الى المركز السابع، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير.