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«المدفعجية» يواصل القصف!

«المدفعجية» يواصل القصف!
1 يناير 2023 09:04

 
لندن (أ ف ب)

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واصل أرسنال زحفه نحو اللقب الأول منذ عام 2004، عندما قبل هدية مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب المتعثر أمام ضيفه إيفرتون 1-1، بفوزه الثمين على مضيفه برايتون 4-2، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وهو الفوز الخامس توالياً لأرسنال والتاسع في مبارياته الـ10 التي لم يذق فيها طعم الخسارة، والـ14 هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 43 نقطة، موسعاً الفارق إلى سبع نقاط أمام سيتي.
وتنتظر «المدفعجية» سلسلة من المباريات القوية في الفترة المقبلة، حيث يستضيف نيوكاسل «الثالث» الثلاثاء المقبل، ويحل ضيفاً على جاره توتنهام «الخامس» في 15 يناير الجاري، ويستضيف مانشستر يونايتد في 22 منه، ثم يحل ضيفاً على إيفرتون في الرابع من فبراير، قبل أن يلعب مباراتين على أرضه امام برنتفورد ومانشستر سيتي في 11 و15 منه.
وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا: «فوز كبير على فريق جيد حقاً، مررنا ببعض اللحظات الرائعة، وكذلك اللحظات التي كان علينا أن نكافح ونعاني، كان اختباراً كبيراً بالنسبة لنا، لكننا فزنا مرتين توالياً بعد فترة التوقف، والآن سنركز على المباراة المقبلة».
وأضاف: «أعتقد أن لدينا رغبة كافية لنكون أبطالاً، نعرف النتائج الأخرى، لكننا نعرف أن نجاحنا سيتوقف على ما نقوم به، نريد مواصلة التحسن كفريق واللعب بشكل أفضل، للسيطرة على جميع المجالات مثل اليوم.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
البريميرليج
أرسنال
إيفرتون
برايتون
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