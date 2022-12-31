«أبوظبي للرياضات الجليدية» يوقع اتفاقية تعاون

أبوظبي (وام)

وقع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ونادي أي كي بارس التتارستاني اتفاقية تعاون في مجال الرياضات الجليدية، تتضمن تعاون الجانبين أثناء إقامة الأحداث الرياضية، مثل المباريات الودية والمعسكرات التدريبية والمحاضرات ودروس الماجستير في لعبة هوكي الجليد.

وتتضمن الاتفاقية تطوير علاقات الرعاية، والمشاركة في المشاريع والفعاليات كتنظيم الندوات، والمؤتمرات، والمسابقات، والفعاليات التدريبية، والدروس الرئيسية، والعروض، والمعارض وغيرها من الأحداث الرياضية.

وقع الاتفاقية حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، ومنصور عثمانوف المدير التنفيذي لنادي أي كي بارس التتارستاني.

وقال حمد الشرياني، إن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة من التعاون في مجال الرياضات الجليدية بين الإمارات وتتارستان، وتمتد لتبادل الخبرات الرياضية بين الجانبين والعمل على تطوير المستويات الفنية للاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي، ودعم الجانب التنظيمي أثناء البطولات والفعاليات الرياضية من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

وأضاف أن الاتفاقية شملت جوانب مهمة عدة، منها الجانب الأكاديمي في لعبة هوكي الجليد الذي يتيح للكادر الفني والإداري الحصول على الماجستير في الهوكي للمدربين واللاعبين والناشئين والحكام، وغيرهم من المختصين من الإمارات في أكاديمية الهوكي «Ak Bars».

وأكد أن الاتفاقية جاءت ضمن خطة النادي في المحافظة على ريادة النادي في لعبة هوكي الجليد على مستوى المنطقة، وتهدف لإتاحة الفرص للجيل الناشئ في النادي، نحو التطوير الفني والأكاديمي ودعم الخبرات بالاحتكاك المستمر مع مدارس متنوعة في اللعبة. كما شملت الاتفاقية تبادل الوثائق والمعلومات والمواد التعليمية والمنهجية في مجال الهوكي، وتبادل الخبرات في تصميم وبناء المنشآت الرياضية، والتعاون التقني والتنظيمي في تنظيم المسابقات والأحداث الأخرى، بما في ذلك على أساس تجاري.