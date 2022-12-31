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«العميد» ينفرد بالمركز الثالث في دوري السلة

«العميد» ينفرد بالمركز الثالث في دوري السلة
1 يناير 2023 02:29

علي معالي (دبي)

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النصر يتقدم والهلال يتراجع

انفرد النصر بالمركز الثالث في دوري رجال السلة، بالفوز على الظفرة 78- 65 في «الجولة 13»، خلال المباراة التي جرت على صالة النصر في دبي، ليرفع «العميد» رصيده إلى «النقطة 17» ويتراجع الظفرة إلى المركز الأخير وله 13 نقطة، وظهر النصر في الربعين الثاني والثالث بمستوى أقل، وتراجع أداء اللاعبين، ولكن اختلف الحال في الربع الرابع والأخير، حيث قدم الفريق أداءً جيداً بعدما نجح المدرب حسام الوكيل في إعادة اللاعبين إلى أجواء المباراة، قبل أن تضيع من بين أيديهم.
وفي مباراة ثانية، فاز البطائح على الوحدة 93- 86، في مباراة قوية بين الفريقين، تقاسم كل فريق نتيجة أرباعها، حيث تفوق «الراقي» في الربعين الثاني والثالث 22- 18 و33 - 17، و«العنابي» في الربعين الأول والرابع 25- 19 و26- 19، في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب والدولي سالم الزعابي وعامر سيجري، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
ويتصدر المسابقة حتى الآن فريق الشارقة الذي لم يلعب هذه الجولة برصيده 19 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وشباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة وله 3 مباريات، وهو ما يعني أن نجاح «الفرسان» في تحقيق الانتصار خلال المباريات الثلاث يمنحه صدارة البطولة، وما زال مركز الوصافة به الكثير من التكهنات ما بين الشارقة والنصر، بحسب نتائج الجولات المتبقية لكل منهما.

النصر
دوري رجال السلة
الظفرة
العميد
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