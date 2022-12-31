«المصري» بطل «عربية زايد» للصالات

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج المنتخب المصري بلقب النسخة الثانية من بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي اختتمت منافساتها بمقر جامعة الإمارات بمدينة العين، ونظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 14 دولة عربية.

وأحرز المنتخب المصري للجامعات اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب المغربي في النهائي 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، فيما أحرز المنتخب الليبي المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره العراقي 2-1 في مباراة تحديد المركز.

وتُوج الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، المنتخب المصري بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، بحضور الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، وغالب البريكي مدير جامعة الإمارات، ونال أنس الدجاني لاعب المنتخب المغربي جائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفاً.

وجاءت المباراة النهائية حماسية ومثيرة من المنتخبين، اللذين قدما أداءً قوياً وبروح قتالية عالية، إذ نجح لاعبو المنتخب المصري في العودة في النتيجة بعد تقدم المغرب ثلاث مرات خلال المباراة، قبل أن تبتسم لهم ركلات الجزاء الترجيحية.