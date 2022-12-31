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الرياضي

السيتي يتعادل مع إيفرتون في «البريميرليج»

السيتي يتعادل مع إيفرتون في «البريميرليج»
31 ديسمبر 2022 21:17

 
لندن (د ب أ)


تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 24، وتعادل إيفرتون بهدف سجله ديماراي جراي في الدقيقة 64، ورفع السيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر. 

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وحقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي، وتغلب على مضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر، ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، بعد مشاركته من مقعد البدلاء في الدقيقة 46، ليلعب دور البطولة في تواجد مانشستر يونايتد ضمن المربع الذهبي بـ «البريميرليج»، مع ختام عام 2022 ، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر. 

ويمكن لتوتنهام استعادة موقعه في المركز الرابع عبر مباراته أمام أستون فيلا غداً «الأحد» في المرحلة نفسها.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيفرتون
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