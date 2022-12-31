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الرياضي

انتصارات «منطقية» في «الجولة 15» لدوري الأولى

انتصارات «منطقية» في «الجولة 15» لدوري الأولى
31 ديسمبر 2022 19:43

معتصم عبدالله (دبي)

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غابت المفاجآت عن انطلاقة «الجولة 15» لدوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت فوز حتا أمام مضيفه الرمس 2-0، والجزيرة الحمراء على التعاون 2-1، والإمارات على العربي 3-1، والحمرية على بينونة 3-0، والعروبة على مضيفه فرسان هسبانيا 5-0.
واحتفظ «الإعصار» بوصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بالتساوي مع دبا الحصن «المتصدر»، والجزيرة الحمراء في المركز الثالث وله 27 نقطة، والإمارات رابعاً بـ 26 نقطة، مقابل 21 نقطة للحمرية الخامس، وتستكمل الجولة غدا «الأحد» بمباريات مصفوت والفجيرة، الذيد وجلف أف سي، مسافي ودبا الحصن.

دوري الدرجة الأولى
حتا
الرمس
الجزيرة الحمراء
التعاون
الإمارات
العروبة
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