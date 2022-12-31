راشفورد ينقذ «اليونايتد» بـ «عقوبة انضباطية»!



وولفرهامبتون (أ ف ب)

استُبعد المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد لأسباب «انضباطية داخلية»، فنزل بديلاً في الشوط الثاني، وسجل هدف الفوز على مضيفه وولفرهامبتون واندررز 1-0، السبت في المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونال راشفورد «25 عاماً» عقوبة الاستبعاد من مدربه الهولندي إريك تن هاج الذي أشار قبل المباراة على غير عادته إلى أن مهاجمه لن يستهلها لعدم احترامه القواعد الداخلية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وحلّ بدلا من راشفورد الذي سجل أيضاً في المباراتين السابقتين لـ «الشياطين الحمر»، وثلاثة أهداف لبلاده في مونديال قطر، الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو (18 عاماً) الذي منح هدف الفوز لفريقه في المباراة الأخيرة قبل كأس العالم ضد فولهام (2-1) في 13 نوفمبر.

لكن راشفورد نزل بدل جارناتشو غير الموفّق، بين الشوطين، وصنع الفارق في الدقيقة 76 بعد تمريرة خذ وهات مع البرتغالي برونو فرنانديز، فانفرد وسجل من داخل المنطقة هدفه الحادي عشر هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وبفوزه الثالث توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، رفع اليونايتد رصيده إلى 32 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن نيوكاسل يونايتد الثالث الذي يستقبل لاحقاً ليدز يونايتد.

في المقابل، بقي وولفرهامبتون في منطقة الهبوط بعد تعرّض تشكيلة المدرب الإسباني خولن لوبيتيجي لخسارته الأولى في ثلاث مباريات منذ حلوله بدلاً من المقال البرتغالي برونو لاجي.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل المباراة تكريماً لرحيل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه عن 82 عاماً، ورفع جناح اليونايتد البرازيلي الدولي أنتوني قميصه لإظهار رسالة شخصية لبطل العالم ثلاث مرات سابقاً.