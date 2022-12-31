هل يعادل «دورينا» الرقم القياسي لـ «عثرة البطل»؟



معتصم عبدالله (دبي)



غلف الصراع المثير على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» السباق في النصف الأول للموسم الحالي 2022- 2023، ويقف على بُعد جولة على ختام «الدور الأول»، في ظل «الفارق الضئيل» في النقاط بين المتنافسين، والذي يفصل ما بين الشارقة المتصدر برصيد 26 نقطة، ومنافسيه شباب الأهلي «الوصيف» وله 25 نقطة، مقابل 23 نقطة لفرق عجمان «الثالث»، الوحدة «الرابع»، والجزيرة «الخامس».

وبدا من اللافت تلقي «الملك» المتصدر حالياً ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» الخسارة في مباراتين قبل نهاية الدور الأول، أمام شباب الأهلي 0-2 في الجولة الأولى، والوصل 0-1 في الجولة السادسة، في الوقت الذي تساوت فيه أندية «الملك» و«البرتقالي» و«العنابي» و«فخر أبوظبي» في المراكز من الثاني وحتى الخامس برصيد الخسارة في ثلاث مباريات بنهاية «الجولة 12».

وعادة ما تكون الخسارة في مباراتين فقط «الحد الأعلى» لبطل دوري المحترفين، وهو الأمر الذي تكرر في 5 مواسم، مقابل الخسارة في مباراة واحدة في 6 مواسم أخرى، فيما تمثل الخسارة في أكثر من مباراتين «الاستثناء» في تاريخ دوري المحترفين، بعدما حدثت في موسمين فقط، الأول تتويج العين بلقب موسم 2012- 2013، رغم تكبده الخسارة في 4 مباريات «رقم قياسي»، والجزيرة في موسم 2020- 2021 رغم خسارته ثلاث مباريات كثاني أعلى معدل.

وتوقفت منافسة «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية «الجولة 12»، بالتزامن مع مشاركة «الأبيض» المرتقبة في «خليجي 25» المقررة بالبصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023، على أن يستأنف سباق الدوري بمباريات «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول يومي 22 و23 يناير المقبل، حيث تواجه الفرق المتنافسة على الصدارة اختبارات متباينة بلقاء الشارقة أمام ضيفه النصر، وشباب الأهلي في ضيافة عجمان، فيما يحل الوحدة والجزيرة ضيفين على بني ياس واتحاد كلباء على التوالي.

وأقيمت 84 مباراة في الدوري بنهاية «الجولة 12»، شهدت تسجيل 247 هدفاً، بمعدل تسجيل 2.94 هدف في المباراة، ويتصدر علي مبخوت مهاجم الجزيرة قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، مقابل 12 لمنافسه لابا كودجو مهاجم العين.