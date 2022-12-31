«فزاع للصيد بالصقور» تتوج أبطال «العامة مُلاك»



دبي (الاتحاد)



اختتمت اليوم السبت منافسات «العامة مُلاك»، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل إلى 14 يناير الجاري بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وأقيمت أشواط القرموشة لـ«العامة مُلاك»، وفيها تفوق حشر أحمد الربان في شوط الرمز فرخ، بالطير «حاضرين» بزمن 17,929 ثانية، وتبعه حمدان مبارك المنصوري بالطير «غرناطة» بـ 18,200 ثانية، وراشد سعيد المنصوري بالطير «طرفة» بـ 18,245 ثانية.

وكسب راشد عبدالله المري شوط الرمز جرناس، بالطير «جي 7» بزمن 17,482 ثانية، وتبعه ناصر بطحان المنصوري بالطير «اليمامه» بـ 17,723 ثانية، وثاني عبدالله الفلاسي بالطير «جيه 2» بـ 17,870 ثانية.

وفي شوط الرئيسي فرخ، حقق سلطان سيف المزروعي المركز الأول بالطير «المرتعشة» بزمن 18,088 ثانية، يليه سلطان أحمد الفلاسي بالطير «اليلايس» بـ 18,143 ثانية، وراشد غانم الهاجري بالطير «جي 54» بـ 18,625 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس، حقق منصور أحمد الكندي المركز الأول بالطير «طاقة» بزمن 17,688 ثانية، يليه جمعة عبدالله الفلاحي بالطير «جي 2» بزمن 17,873 ثانية، وعبيد سيف الشامسي بالطير «قمره» بـ 18,186 ثانية.

وفي ختام الأشواط، قامت اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات «العامة مُلاك» التي شهدت إقامة 20 شوطاً على مدار أربعة أيام حافلة بالإثارة والندية.

وتتواصل غداً منافسات البطولة مع انطلاق أشواط «العامة مفتوح» لمدة 4 أيام متتالية، على أن يكون الموعد المرتقب من 6 إلى 9 يناير مع أشواط الشيوخ، وتقام 9 و10 يناير أشواط «المحلي مفتوح»، وتختتم المنافسات 14 يناير مع أشواط الناشئين.

قامت اللجنة المنظمة بتكريم خاص خلال مراسم التتويج، لـ «عميد» الصقارين، عبيد بن سالم بن شمه الكتبي، الذي تخطى الـ 80 من عمره، لكنه لا يزال يشارك في البطولة، مقدماً مثالاً يحتذى به للأجيال الصاعدة في أهمية الحفاظ على هذا الموروث الشعبي.