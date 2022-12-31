أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تستعد لعام حافل بالخطط والاستراتيجيات

أبوظبي (الاتحاد)



شهدت أجندة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لعام 2022، زخماً وكثافة في الأنشطة المختلفة لجميع الفئات من سيدات المجتمع، اندرجت تحته بطولات تقام سنوياً، تماشياً مع رغبات السيدات اللواتي يفضلن ممارسة الرياضات المختلفة، وذلك وسط بيئة آمنة وخصوصية مناسبة أثناء إقامة الأحداث، شجعت من خلالها المشاركات على الانضمام والتنافس وقضاء أوقات اجتماعية رياضية.

ومن أهم البطولات الدولية التي أقامتها الأكاديمية كانت النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 230 فارسة وفارساً مثلوا أكثر من 20 دولة، وخاضوا 18 منافسة في هذا الحدث العالمي المرموق الذي تبلغ جوائزه 685 ألف درهم، وهي البطولة الوحيدة المخصصة لمنافسات السيدات فقط على المستوى الدولي، وبعدها نظمت الأكاديمية النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات التي أقيمت في مقر نادي أبوظبي للسيدات حيث بلغ عدد المشاركات ما يقارب 100 لاعبة، من ضمنهن 4 لاعبات من حملة لقب أستاذ دولي كبير وهو أعلى لقب على مستوى اللعبة.

وتسارعت الأحداث التي نظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك في العام الماضي، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، عززت بذلك من مشوار التميز المذهل الذي تسير به الأكاديمية، وتم بناءً على توجيهات سموها ورعايتها إطلاق المنافسات والبطولات الرياضية، أهمها النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات بمشاركة ستة فرق خليجية، ومثلت الإمارات في البطولة فرق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الوصل، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى جانب مشاركة أندية من دول الخليج منها: نادي جامعة نورة من السعودية، ونادي سلوى الصباح من الكويت، ونادي البحرين، وتمت استضافة البطولة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

بالإضافة إلى إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، ليكون الحدث بمثابة مناسبة عظيمة للمرأة الرياضية العربية تقديراً واحتفاءً بإنجازاتها.

وعملت الأكاديمية على إنشاء فرق خاصة تحت مظلتها، منها فريق الكرة الطائرة وكرة السلة وفارسات الأكاديمية، ووفرت برامج التمكين عن طريق إقامة معسكرات تدريبية تشجيعاً للفتيات على ممارسة الرياضة بشكل احترافي، واكتساب الخبرات التي يحظين بها، من خلال التدريبات التي تعزز روح الفريق، تحت إشراف مدربات مختصات صاحبات كفاءة وخبرة الكبيرة.



بالإضافة إلى مشاركات فعالة ومؤثرة من فريق عمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أهم المؤتمرات العالمية والمحلية مثل قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز» في المملكة المتحدة، وبمشاركة 400 من قادة الرياضة العالميين، لمناقشة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، ومؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التاسع بتنظيم مركز أبوظبي للصحة العامة، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والملتقى الرياضي للمرأة والبطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية، ثم سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية المجتمعية للسيدات، وكان لها دور بارز في منتدى صناعة الرياضة، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجان بايك أبوظبي وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية وإقامة العديد من ورش العمل الافتراضية التي تزامنت مع الشهر الوردي في أكتوبر، حول أهمية ممارسة الرياضة لتفادي خطورة سرطان الثدي، وأسهم فريق عمل الأكاديمية المتميز في عقد جلسات حوارية في جامعة الإمارات - العين، والتي كانت تحت عنوان «مستقبل مستدام لرياضة المرأة» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، كما تم المشاركة مع مبادرة التبرع بالدم تحت شعار «دمك نبض لحياة غيرك»، بالإضافة إلى فعاليات صيف أبوظبي في أرض المعارض، من خلال منافسات الكرة الطائرة وكرة السلة، ونظمت الأكاديمية أيضاً ورشة عمل ثقافية صحية تحت عنوان الأسس العلمية لضبط الوزن للرياضيين وورشة عمل الصحة والرياضة للأطفال وغيرها الكثير.

وتستعد أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لعام جديد مليء بالخطط والاستراتيجيات.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الطموح أصبح أكبر من خلال عملها في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الفعاليات المنظمة الكثير من الإقبال عليها خصوصاً.

وقالت: لدينا موهوبات متحمسات للغاية لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس التطور الذي يصاحب هذه الرياضة في الإمارات، وهذا يدل على الثقة والمهارات التي يكتسبنها من المشاركة في الأنشطة المفضلة لديهن، وما تقوم عليه في بناء بطلات متميزات وتنمية الشخصية والقدرات الذهنية، إلى جانب البدنية، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات كفرصة للترابط الاجتماعي وتنمية شبكات المعارف وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء والتعامل الإيجابي مع ضغوط الحياة، وكلها من شأنها أن تحقق فوائد عديدة لهن على المدى الطويل.

