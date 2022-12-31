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الرياضي

نوري يصف فوزه على نادال بـ «الجنون»!

نوري يصف فوزه على نادال بـ «الجنون»!
31 ديسمبر 2022 15:50

 
سيدني (أ ف ب) 

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خسر الإسباني رافايل نادال مباراته الافتتاحية للموسم الجديد، أمام البريطاني كاميرون نوري 3-6 و6-3 و6-4، في سيدني، في مسابقة كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة، والإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي يحمل لقبها.
المصنف ثانياً في ترتيب اللاعبين المحترفين الذي لم يخسر أمام المصنف 14 عالمياً في أربع مواجهات سابقة، عانى خلال إرساله الأول في مباراة دامت ساعتين و44 دقيقة.
اللاعب البالغ 36 عاماً، والذي أحرز في 2022 بطولتي أستراليا ورولان جاروس، رافعاً رصيده القياسي إلى 22 بطولة كبرى، عانى نهاية موسم صعبة، وخرج مبكراً في الدور الأول من بطولة الماسترز في نوفمبر.
«لم تكن الأشهر الأخيرة سهلة علي» بحسب قوله، تعليقاً على النصف الثاني من الموسم، عندما واجه إصابات متكررة بقدمه وتمزقاً عضلياً في بطنه، وقال: «هدفي الرئيس الآن استعادة الأحاسيس على الملعب وأن أكون تنافسياً».
من جهته، قال نوري: «هذا جنوني، لم أفز بمجموعة من قبل ضده، لذا أردت القيام بذلك أولاً، ثم تعين علي أن أكون صبوراً، وكانت مباراة بدنية وصعبة كي أحقق الفوز عليه، لقد تغلب علي بسهولة كبيرة في المرات السابقة».

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