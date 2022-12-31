«الرصيد الأعلى» في عيد ميلاد «الملك ليبرون»



واشنطن (أ ف ب)

احتفل النجم المخضرم ليبرون جيمس بعيده الثامن والثلاثين بأفضل طريقة، عندما سجّل أعلى رصيد له هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، محققاً 47 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 130-121.

وهذه أول مرة خلال الموسم يسجل ليبرون 40 نقطة أو أكثر والسبعون في مسيرته الزاخرة الممتدة عقدين من الزمن في دوري «أن بي إيه».

وكان أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وعد زملاءه قبل المباراة بتسجيل أربعين نقطة في سلة هوكس: طلبت ذلك، قلت لهم قبل المباراة، تعيّن علي القيام بذلك، بعد تسجيلي محاولة من أصل خمس، اعتقدت أن الأمر يصعب تحقيقه.

ورغم تسجيله سلة يتيمة من أول ست محاولات في الواقع، أنهى ليبرون الذي خاض مباراته الثالثة في أربع أمسيات، المباراة مع 18 محاولة من أصل 27,4 من أصل 6 رميات ثلاثية و7 من أصل 9 على خط الرميات الحرة.

تابع اللاعب المكنى «الملك»: لم أكن على دراية في الحقيقة إذا كانت ثلاث مباريات في أربع أمسيات، أدركت أني بحاجة أن أكون جاهزاً ذهنياً وجسدياً، التأكد من أن جسدي جاهز والأكثر أهمية ذهني.

وأصبح جيمس رابع لاعب في تاريخ الدوري يسجّل 45 نقطة أو أكثر بعمر الثامنة والثلاثين، منضماً إلى مايكل جوردان، كريم عبدالجبار وجمال كروفورد.

وتقدّم هوكس الذي قاده تراي يونج «29 نقطة»، بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يحمل جيمس ليكرز على كتفيه، مسجلاً 16 نقطة في الربعين الثاني والأخير و13 في الثالث.

وكانت مواجهة أتلانتا في 2009 الوحيدة التي يسجل فيها ليبرون نقاطاً أكثر يوم عيد ميلاده «48».

ويسير جيمس على خطى تحطيم الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ الدوري الذي يحمله كريم عبدالجبار، وقد يحقق هذا الإنجاز في فبراير المقبل.

وغاب عن ليكرز، صاحب المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية (15-21)، نجمه الآخر أنتوني ديفيس لإصابة في قدمه.

وتواجد في أرض الملعب زوجته، والدته وعدد من أقاربه، وقال: حضورهم هنا ودعمي خارج ملعبنا، يوم عيد ميلادي، شيء مهم بالنسبة لي، لأنهم الصخرة في كل شيء أقوم به، والدتي، زوجي وعائلتي.



