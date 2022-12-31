18 لاعباً في معسكر «الريشة الآسيوية»

دبي (الاتحاد)



اختتم المعسكر الآسيوي التحضيري الأول للريشة الطائرة في دبي، والذي أقيم من 23 إلى 30 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، وبدعم الهيئة العامة للرياضة، ومجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ونادي اتحاد كلباء، وعدد من الدوائر المحلية في الفجيرة.

وشارك في الحدث الذي يأتي ضمن روزنامة الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة 18 لاعباً من 6 دول هي السعودية والأردن وإيران والهند ونيبال وسريلانكا، وحرص اتحاد الريشة الطائرة على تنظيم الحدث بشكل استثنائي يشهد على قدرة وإمكانات الإمارات في استضافة وتنظيم المعسكرات والبطولات الدولية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة على تكريم الوفود المشاركة، وتبادل الدروع معهم، وقدم الاتحاد شهادات تقدير للإداريين وطاقم العمل.