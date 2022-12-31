الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

18 لاعباً في معسكر «الريشة الآسيوية»

18 لاعباً في معسكر «الريشة الآسيوية»
31 ديسمبر 2022 13:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن هزام: اكتمال تحضيرات مشاركة المنتخب في «خليجي 25»
مشاركات آسيوية وخليجية وإقليمية لقضاة الملاعب الإماراتية


اختتم المعسكر الآسيوي التحضيري الأول للريشة الطائرة في دبي، والذي أقيم من 23 إلى 30 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، وبدعم الهيئة العامة للرياضة، ومجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ونادي اتحاد كلباء، وعدد من الدوائر المحلية في الفجيرة.
وشارك في الحدث الذي يأتي ضمن روزنامة الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة 18 لاعباً من 6 دول هي السعودية والأردن وإيران والهند ونيبال وسريلانكا، وحرص اتحاد الريشة الطائرة على تنظيم الحدث بشكل استثنائي يشهد على قدرة وإمكانات الإمارات في استضافة وتنظيم المعسكرات والبطولات الدولية.
وحرص مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة على تكريم الوفود المشاركة، وتبادل الدروع معهم، وقدم الاتحاد شهادات تقدير للإداريين وطاقم العمل.

 

الريشة الطائرة
الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
مجمع زايد الرياضي
اتحاد كلباء
الفجيرة
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©