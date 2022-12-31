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أوفر مارس يتعرض لـ«سكتة دماغية خفيفة»

أوفر مارس يتعرض لـ«سكتة دماغية خفيفة»
31 ديسمبر 2022 12:19

 
أمستردام (د ب أ) 

تعرض نجم كرة القدم السابق الهولندي مارك أوفر مارس لـ«سكتة دماغية خفيفة»، وتم إبلاغه بالحد من مهام عمله بنادي رويال أنتويرب البلجيكي خلال تعافيه. 

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وجاء ذلك في إعلان أصدره نادي رويال أنتويرب البلجيكي، وتم مطالبة أوفر مارس، اللاعب السابق لأرسنال الإنجليزي وأياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني، بالحصول على راحة. وذكر رويال أنتويرب عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي: مارك أوفر مارس، مدير الكرة بنادي رويال أنتويرب لكرة القدم، تعرض لوعكة صحية، ونقل إلى المستشفى مصاباً بسكتة دماغية خفيفة، مارك بحال جيدة، لكن عليه الحصول على راحة لفترة.
وأضاف النادي: مارك وأسرته يركزان على تعافيه، ولا يرغبان في الإدلاء بمزيد من التعليقات، ونادي رويال أنتويرب يتمنى لمارك الشفاء العاجل!.
وكان النادي البلجيكي قد تعاقد مع أوفر مارس في مارس الماضي، وذلك بعد أكثر من شهر واحد بقليل من رحيله عن أياكس الهولندي.

ورد أياكس على إعلان النادي البلجيكي بنقل أوفر مارس إلى المستشفى، برسالة ذكر فيها: نتمنى لك القوة والشفاء يا مارك. وخلال مسيرته الاحترافية، سجل أوفر مارس «49 عاماً» 17 هدفاً خلال 86 مباراة للمنتخب الهولندي، وذلك في الفترة ما بين فبراير 1993 وكأس الأمم الأوروبية «يورو 2004».

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