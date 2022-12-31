ليوا بطل كأس العام الجديد للبولو



غنتوت (الاتحاد)



توج فريق ليوا بطلاً لبطولة العام الجديد للبولو، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وشهدت مشاركة 4 فرق هي ليوا والجميرا والمرموم وصير بني ياس، وطُبقت فيها لائحة مشاركة لاعبين ولاعبات تصنيفهم أقل من مستوى 4 هانديكاب، بهدف إتاحة الفرصة أمام الصاعدين للمشاركة والاستفادة من خبرات من سبقوهم، وأفرزت العديد من اللاعبين الواعدين.

وجاء تتويج ليوا بالكأس، بعد فوزه في نهائي البطولة التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت على فريق الجميرا بولو 7-5، وسيطر التعادل على مجريات المباراة حتى بداية الشوط الثالث 2-2، ليتقدم بعدها ليوا 5-2، و5-4 و6-5 وختامها 7-5.

وسجل لفريق ليوا ريان العجاجي، ومارتن ميجيل «3 أهداف» لكل منهما وألكسندرا فليزر، وأجاد قائد الفريق علي المري في الدفاع، بينما سجل لفريق جميرا يوسف بن دسمال «3 أهداف» وفارس اليبهوني واليجيدرو جولاند، وأدارها ميجيل ديليا وهوجو بارابوتشي.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تفوق صير بني ياس على المرموم 4.5- 3، واستفاد الفائز من فارق التصنيف برصيد هدف ونصف «هانديكاب»، في رصيده قبل بداية المباراة.

وفي ختام البطولة، قام خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي بتتويج الفرق الثلاثة الفائزة وحكام البطولة، وشمل التكريم ريان العجاجي أفضل لاعب، وتصدر قائمة هدافي البطولة لاعب فريق الجميرا يوسف بن دسمال برصيد 10 أهداف، وتبعه علي المري «ليوا» برصيد 8 أهداف متساوياً مع محمد خالد لاعب «المرموم».