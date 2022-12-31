«الفيكتوري» يشارك في «مونديال 2023»



دبي (الاتحاد)

توجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه ومتابعته وتوجيهاته المستمرة، بالعمل على المحافظة على المكانة والمكتسبات التي رسمها النادي منذ تأسيسه على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

ورحب رئيس وأعضاء المجلس بانضمام خالد خميس بن دسمال وعلي سعيد بن ثالث إلى عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية، متمنين أن يشكلا إضافة جديدة للمؤسسة العملاقة.

ووافق المجلس على مشاركة فريق الفيكتوري في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا-1» للموسم 2023 والذي ينطلق من سنغافورة خلال فبراير المقبل، ووجه بتوفير كل التسهيلات والفرص الممكنة، من أجل تحقيق النتائج المرجوة، والتي تتناسب مع اسم ومكانة فريق الفيكتوري أعرق الأسماء التي تنافس في السباقات العالمية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة خطوات الإعداد الخاصة بتجهيز فريق الفيكتوري للمشاركة المرتقبة في بطولة العالم للزوارق السريعة واختيارات المتسابقين على ضوء جهود وعمل الأجهزة الإدارية والفنية للفريق، متمنين التوفيق والنجاح لأسياد البحار في المهمة الجديدة في البطولة العالمية الكبيرة التي برز فيها كمنافس عام 2015، محققاً المركز الثالث في الترتيب العام، وواصل ظهوره بعدها في الحدث بانتظام، قبل التوقف بسبب جائحة «كوفيد- 19» في الفترة الماضية.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهود القيمة للإدارة التنفيذية في النادي والوحدات التنظيمية التابعة له، حيث نفذ النادي خططه المطروحة، فيما يتعلق بإنجاز البرامج ومن بينها الفعاليات الرياضية والسباقات في النصف الأول من الموسم البحري 2022-2023، والتي شملت عدداً من السباقات المحلية التراثية في فئات السفن المحلية 60 قدماً وبطولات دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي اختتمت بنجاح، وأيضاً أغلى بطولات التجديف ومسك ختام فعاليات عام 2022 كأس آل مكتوم في نسختها السادسة والعشرين.