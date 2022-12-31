«فنار» يواجه «مرسال» في تحضيري جبل علي للميل



عصام السيد (دبي)



تتصدر بطولة جبل علي للميل التحضيرية، غداً «الأحد»، مشهد العام الجديد 2023 لسباقات المضمار العائلي الذي يتألف من سبعة أشواط مثيرة «مهرجان ديرة»، جميعها مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة إنتاج الإمارات، فيما تبلغ جوائز الحفل 500 ألف درهم.

وتتنافس 8 خيول قوية في السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل «شروط» في الشوط الخامس والرئيس، البالغ جائزته 100 ألف درهم برعاية «شادويل»، ويبدو «فنار» الأكثر جهوزية لمواجهة الأقوياء خاصةً بعد فوزه في آخر سباقين له بمضمار جبل علي ويواجه منافسه القوي «مرسال» الفائز في سباقين بالأصفر.

وينافس بقوة «إبرا أتاك» صاحب النتائج المتميزة بالمضمار الأصفر، فيما سيكون ثنائي المضمار الأصفر «كحيل» و«تهديد» بالمرصاد، أما الفرس «داون أون دا بايو» فستكون الرقم الصعب.

ومع إيقاف الفارس بات دوبس، سيكون سام هيتشكوت، الذي يعمل أيضاً مع المدرب دوج واتسون في الإسطبل الأحمر، على صهوة «بريفينت»، الفائز مرتين بجبل علي على مسافة 1800 متر في الموسم الماضي للمدرب السابق أحمد بن حرمش.

ويدفع بن حرمش بالوافد المحلي «سيكريت فيكتوري»، الذي لم يظهر علناً منذ أبريل 2021 بعد أن فاز مرتين من السباقات السبعة السابقة مع تشارلي أبليبي وجودلفين، وكلاهما على الأرضيات في جميع الأحوال الجوية، ويعد الغياب لمدة 631 يوماً مصدر قلق واضح، لكن مدربه قادر على جعل خيوله في أكثر من مناسبة بعد هذه الاستراحة.

وينطلق السباق الافتتاحي لمسافة 1200 متر بمشاركة الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات، على لقب بن دسمال، ويتصدر الترشيحات «ايه اف الأحكف» الذي اختاره فارس الإسطبل، وهناك «إي إس عجب» و«جاد الوثبة».

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة»، في عمر السنتين، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على لقب الشعفار للاستثمار، أبرزها «شيف أوف نيفي»، و«الخوانيج سبيريت».

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس 2023 برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، نخبة من نجوم السرعة أبرزها «ديجنيتي جوي» المتخصص في هذه المسافة، و«أوندا روجينتي» الفائز هذا الموسم بجبل علي.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب سباق هايف، ويتنافس خلاله «أديكتد تو كيوس»، و«كينج أوف ذا نايت»، إلى جانب «تشوزن مارك»، و«فيوشن جولد».

وفي الشوط السادس لمسافة الميل، على لقب سباق مضمار جبل علي، يمثل أصحاب الأرض باللون الأصفر الشهير «الهزيم»، و«مشير»، وينافسهم «كاربي مومينتم» الذي حل وصيفاً في سباقين.

وتختتم الأمسية بسباق كأس ديرة برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة في الشوط السابع لمسافة 1950 متراً، ويسعى «تولمونت» للعودة إلى منصات التتويج، بعد فوزه في مسافة الميل في المضمار الأصفر، ويواجه «دباوي ساندز».